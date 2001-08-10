Эксперты совета по противодействию коррупции сделали замечание администрации Южно-Сахалинска

В ходе второго в этом году заседания совета по противодействию коррупции при администрации Южно-Сахалинска отчеты о принятии антикоррупционных мер за минувший год и за текущий период представили несколько подразделений мэрии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

В совет помимо руководителей структурных подразделений администрации города входят представители прокуратуры и общественности.

Департамент социальной политики отчитался об исполнении профилактических антикоррупционных мероприятий при предоставлении 4 государственных и 3 муниципальных услуг, в том числе в электронной форме и через МФЦ. Самая востребованная - признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. С начала прошлого года до настоящего времени было подано порядка 800 заявлений. С января 2018 года эта услуга предоставляется и в электронной форме. Как пояснил членам совета докладчик, при этом существует ряд проблем. Это эпизодические перебои, связанные с техническими работами на портале, когда сервис недоступен. Нередко заявители имеют две учетные записи, и для активации необходимо посещение МФЦ, а если заявители идут в МФЦ, то подают заявления там. Еще одна проблема — ошибочное мнение некоторых пользователей, что разобраться с принципами работы на портале затруднительно. Зачастую обращаются граждане, не имеющие навыков работы с компьютером, не говоря уже о том, чтобы загружать необходимые документы. Специалисты департамента помогают заявителям в подаче электронной заявки. Для этого созданы необходимые условия (оборудовано компьютером место в департаменте, есть консультант, готовый дать разъяснения по пользованию порталом). С начала 2018 года департаментом социальной политики зарегистрировано на портале госуслуг 108 человек. Всем гражданам предлагается регистрация в ЕСИА либо подтверждение учетной записи.

Согласно докладу представителя департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска ему подведомственны 6 муниципальных учреждений. В каждом утверждены планы по противодействию коррупции и антикоррупционная политика, разработаны положения о конфликте интересов, новые кодексы этики и служебного поведения и внесены изменения в уже действующие кодексы. Материалы антикоррупционного характера размещены на стендах и на сайтах учреждений. Члены совета обратили внимание на отсутствие контроля реализации этих документов на местах. По итогам обсуждения специалистам департамента поручили осуществить мониторинг результатов исполнения учреждениями антикоррупционных мер.

Работу с муниципальными служащими проводит также и департамент кадровой политики администрации города. В частности, отделом профилактики коррупционных и иных правонарушений за отчетный период инициированы 8 тематических семинаров. На этих площадках давались разъяснения понятия «конфликт интересов», в доступной форме раскрывались актуальные положения законодательства в сфере противодействия коррупции (как федерально-регионального, так и муниципального уровня). Как пояснил докладчик, в прошлом году были выявлены факты, когда муниципальные служащие выполняли иную оплачиваемую работу (помимо основной) и не отражали полученное вознаграждение в справках о доходах. Законом подобная работа не запрещена, однако на служащих лежит прямая обязанность надлежащим образом уведомить об этом работодателя и отчитаться о полученных доходах. В ходе семинаров упор также делался на разъяснение служащим порядка предоставления сведений о доходах, расходах. Эта работа позволяет на раннем этапе, еще в период декларационной кампании, выявлять недочеты в документации и принимать меры к их устранению. В результате количество нарушений, допускаемых работниками администрации города, снизилось в 8 раз.

Ряд рекомендаций от членов совета получили руководители МКУ «Управление капитального строительства». В частности, учреждению рекомендовали ответственность за профилактику коррупционных правонарушений возложить непосредственно на начальника или заместителя учреждения, а не на специалиста по кадрам, как это есть сейчас. Кроме того, советом предписано повысить контроль за сотрудниками УКС, которые включены в перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. Прежде всего это позиции специалистов, ответственных за контроль по выполнению работ в рамках муниципальных контрактов, в их числе лица, осуществляющие приемку выполненных работ и отвечающие за претензионно-исковую работу.

Следующее заседание совета состоится в сентябре.