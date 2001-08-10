Новое оборудование поступило в центр паллиативной помощи в Синегорске

Для центра паллиативной помощи в Синегорске приобрели прикроватные мониторы для наблюдения за состоянием здоровья пациентов. Также появились кислородные концентраторы и приборы для кварцевания палат. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Вскоре оснащение центра пополнят и другие аппараты. На приобретение спецоборудования из регионального и федерального бюджетов выделено 3 миллиона рублей. Большая часть поставок уже активно используется, но некоторые новинки ещё не распакованы. Прикроватные мониторы для наблюдения за пациентом установят в палате интенсивного наблюдения, её планируют оборудовать в ближайшее время. Здесь будут находиться самые тяжелые пациенты. Аппараты обеспечивают постоянный контроль за основными показателями: частотой дыхания, пульсом, артериальным давлением.

- У нас во всех палатах установлены камеры наблюдения, которые выведены на сестринский пост. Это позволяет сотрудникам оперативно реагировать на разные ситуации. При необходимости оказывать помощь, – отметил главный врач Синегорской участковой больницы Михаил Сушко.

Отделение паллиативной помощи находится в двух корпусах, в обоих за последнее время проведён масштабный ремонт. Палаты рассчитаны на разное число коек, максимальное – 4. Одновременно в учреждении могут находиться 30 пациентов. Это не только жители Южно-Сахалинска. Сейчас лечение проходят люди из Корсакова и Александровска-Сахалинского.

В паллиативной помощи нуждаются тяжело больные пациенты с трудно излечимыми заболеваниями. В подразделении работают три врача. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальный план с подбором обезболивающих средств и лечебного питания.

- К нам привозят после инсультов, с онкологией, другими заболеваниями. Были, казалось бы, безнадёжные ситуации. Но нам удавалось поставить на ноги пациентов, и они вернулись к нормальной жизни, – сообщил руководитель медучреждения.

- Условия созданы здесь хорошие. Наша задача – сделать так, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно. С каждым работаем индивидуально, стараемся не только медицинские назначения выполнять, но и подбодрить, поговорить. У некоторых бабушек нет родных, они очень отзывчивы, «оттаивают» на любое доброе слово, – поделилась младшая медицинская сестра Елена Сарнюк.

Закупки медоборудования для отделения продолжаются. В ближайшее время будут приобретены аппараты искусственной вентиляции лёгких, автоматические дефибрилляторы, ещё несколько кислородных концентраторов. На эти цели из регионального и федерального бюджетов выделено по 1,5 миллиона рублей. Кроме этого в больнице появится спецавтомобиль для бригады специалистов, которая будет оказывать паллиативную помощь на дому.

- Охватим близлежащие населенные пункты, выезжая к пациентам, за которыми родственники ухаживают дома. Будем заниматься профилактикой пролежней, оказывать кислородную поддержку, делать инъекции. В составе бригады должен быть психолог. Ведь мы нацелены не только на работу с пациентами, но с их родственниками, им тоже нужна определенная поддержка, – подчеркнул Михаил Сушко.

На Сахалине паллиативное отделение также работает в областном онкологическом диспансере. Условия для оказания профильной помощи созданы в Охе, Поронайске и Томари. Доступность современной, качественной медицинской помощи – это одна из задач, которую обозначил президент России Владимир Путин в своем Послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года.