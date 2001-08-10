Служителей Военно-Морского Флота поздравил Олег Кожемяко

Губернатор Сахалинской области поздравил деятелей День Военно-Морского Флота России. Он выразил признание служащим во флоте:

В последнее воскресенье июля мы отмечаем День Военно-Морского Флота России, и я от всей души поздравляю всех, кто служит или когда-либо служил на флоте с этим праздником!

В истории нашей страны военные моряки всегда играли особую роль. Они открывали новые морские пути и земли, защищали их от врага, способствовали территориальному росту государства. И, конечно, во многом благодаря военно-морским силам в состав России вошли Сахалин и Курильские острова, была образована Сахалинская область.

На протяжении всех этих лет Тихоокеанский флот надежно защищает восточные рубежи нашей Родины, обеспечивая безопасность в островном регионе. Убежден, что так будет и впредь. Ведь на флоте несут службу мужественные и верные долгу люди, настоящие профессионалы, способные на высоком уровне выполнять поставленные задачи.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго! С праздником, с Днем Военно-Морского Флота России.