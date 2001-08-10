Сахалинских пожарных оснастят новыми тепловизорами

Сахалинских огнеборцев оснастят новыми тепловизорами. Подрядная организация уже определена. Оборудование приобретут за 8 954 900,50 рублей до 1 ноября 2018 года. Закупленные 13 устройств распределят между пожарными отрядами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской обалсти.

Тепловизоры позволяют просматривать обстановку в условиях сильной задымленности или темноты. Эффективность спасения при пожаре возрастает с применением устройства. Кроме работы в условиях плохой видимости, устройство показывает горячие поверхности. Его использование облегчает поиск и спасение пострадавших.

– При помощи тепловизора пожарный может обнаружить очаг возгорания за стенами здания и другими препятствиями. Устройства показали высокую эффективность при их применении во время испытаний, – рассказал инженер отдела материально-технического обеспечения управления противопожарной службы Сахалинской области Дмитрий Бельских.

Сейчас в островном регионе в пользовании пожарных находятся 6 тепловизоров. Новое оборудование после поступления в область направят в подразделения противопожарной службы.