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15:15, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске ограничат движение на одном из участков улицы Емельянова
В связи с перекладкой магистрального теплопровода на тротуаре по северной стороне ул. Емельянова (от областной детской поликлиники до ул. Комсомольской) до 20.00 30 июля будут закрыты для пешеходов и автомобилистов дороги к торговым центрам, расположенным на этом участке. Об этом ТИА "Острова" сообщили в мэрии.
При этом проезд и проход к объектам торговли для удобства посетителей организован через парковку детской поликлиники.
Проведение работ позволит улучшить качество теплоснабжения нескольких крупных прилегающих жилых микрорайонов.
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