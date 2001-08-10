Тихоокеанское
информационное агентство
27 Июля 2018
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Руководителя Государственной жилищной инспекции Сахалинской области уволили
15:15, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске ограничат движение на одном из участков улицы Емельянова

В связи с перекладкой магистрального теплопровода на тротуаре по северной стороне ул. Емельянова (от областной детской поликлиники до ул. Комсомольской) до 20.00 30 июля будут закрыты для пешеходов и автомобилистов дороги к торговым центрам, расположенным на этом участке. Об этом ТИА "Острова" сообщили в мэрии.

При этом проезд и проход к объектам торговли для удобства посетителей организован через парковку детской поликлиники.

Проведение работ позволит улучшить качество теплоснабжения нескольких крупных прилегающих жилых микрорайонов.

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