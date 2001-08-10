Жители Ключей выдвинули на областной конкурс проект детской площадки
26 июля итоговое собрание в рамках реализации программы поддержки местных инициатив прошло в селе Ключи. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
- Хочу отметить, что население Ключей проявило гражданскую активность. На конкурс был выдвинут проект детской спортивной площадки. Если он войдет в число победителей, то уже в будущем году рядом с Домом культуры, на месте существующей игровой зоны, появится современная площадка, - рассказал начальник отдела по управлению планировочным районом Ново-Александровск Сергей Замотаев.
Одним из критериев конкурсного отбора является число проголосовавших жителей. Чем больше людей отдадут свои голоса за проект, тем больше баллов населенный пункт получит. Из 490 проживающих в Ключах пришли на собрание и единогласно проголосовали за проект 108.
Также для конкурсного отбора помимо финансовой поддержки со стороны области важно добровольное решение жителей населенных пунктов о внесении материального или нематериального вклада в реализацию проекта. За данный пункт единогласно проголосовали все присутствовавшие на собрании.
- Мы заинтересованы в реализации этого проекта в нашем селе. Ведь Ключи активно расстраиваются, детей прибавилось. Много семей, в которых трое и более ребят, а играть практически негде. На существующей площадке после дождей особо не погуляешь. Поэтому площадка с современным покрытием нашим малышам очень нужна, - отметили жительницы села Полина и Ирина Черкасовы.
Следующий этап - подготовка документации, составление конкурсной заявки и проведение процедуры межевания земельного участка. Документы в министерстве финансов принимаются до 1 ноября. Конкурс состоится в январе 2019 года, итоги подведут до 1 февраля. Реализовать каждый победивший проект необходимо до конца будущего года. Средства выделят из бюджетов Сахалинской области и муниципалитета. Отметим, построенные объекты поставят на баланс муниципального образования, они будут обслуживаться за счет средств местного бюджета.
Свой выбор на итоговых собраниях уже сделали жители сел Старорусское и Санаторное. Следующая встреча состоится 8 августа в Весточке (площадка перед Домом культуры «Электрон», начало в 19.00).
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