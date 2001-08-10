Пенсионный фонд напомнил сахалинским работодателям об отчетах
Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области напоминает страхователям (работодателям), что стартовала очередная кампания по приему ежемесячной отчетности по персонифицированному учету по форме СЗВ-М. С 1 августа – за июль. В наступающем месяце отчетность предоставляется до 15 августа включительно, сообщили ТИА «Острова» в отделении фонда.
В ходе отчетной кампании за июль 11 918 страхователей Сахалина и Курил должны представить отчеты СЗВ-М на 223 684 работающих.
В представленных сведениях должны быть отражены данные о каждом сотруднике в упрощенном виде: страховой номер индивидуального лицевого счета работника (СНИЛС), его ФИО и ИНН. Это требование распространяется и на тех работников, с которыми заключены временные договоры гражданско-правового характера и за которых уплачиваются страховые взносы в пенсионный фонд.
Дополняющую форму нужно успеть сдать в тот же срок, что и исходную. Обязанность в представлении «нулевой» отчетности по форме СЗВ-М носит рекомендательный характер.
Цель отчетности – определить, прекратил ли пенсионер трудовую деятельность.
Это связано с тем, что с 2016 года, плановые индексации пенсий производятся только неработающим пенсионерам. Те же, кто еще продолжает свою трудовую деятельность, будут получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета индексаций. А после того, как пенсионер прекратит работать, ему будут пересчитаны все пропущенные индексации и он начнет получать пенсию в новом размере. Отчётность как раз и подтверждает факт прекращения работы.
Если численность работников составляет 25 человек и более, страхователь должен представлять указанную отчетность в электронном виде по защищенным каналам связи. За несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме электронных документов применяются финансовые санкции.
Напоминаем о том, что страхователь обязан представить исправленные сведения в течение пяти рабочих дней со дня получения от территориального органа ПФР уведомления об ошибке. В этом случае финансовые санкции применяться не будут. Если исправленные сведения в течение 5 рабочих дней не представлены, составляется акт о выявлении правонарушения.
За непредставление страхователем в установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений предусмотрено применение финансовых санкций в размере 500 рублей в отношении каждого работника.
За нарушение порядка сдачи отчетности действуют штрафные санкции. Если вместо электронного отчета будет сдан бумажный, то ПФР вправе оштрафовать организацию на 1000 руб. (ч. 4 ст. 17 Федерального закона от 1 апреля 1996г. №27-ФЗ). Норма касается исходных и дополняющих форм отчета.
Более подробно ознакомиться со всеми изменениями в части представления отчетности можно на сайте ПФР в разделе «Страхователям».
С возникающими вопросами можно обращаться и по телефону «горячей линии» ОПФР по Сахалинской области: (4242) 49-55-05.
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