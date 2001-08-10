В Южно-Сахалинске снова расскажут, как пользоваться госуслугами
Южносахалинцев 31 июля приглашают на круглый стол по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии города.
Мероприятие начнется в 15:00 в конференц-зале многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Сахалинской области (МФЦ) по адресу: ул. Сахалинская, 48 (3-й этаж).
Специалисты департамента социальной политики администрации Южно-Сахалинска расскажут о предоставлении следующих услуг:
- признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск»;
- выдача разрешений опекуну на совершение сделок с имуществом подопечного (в отношении совершеннолетних подопечных).
На встрече горожанам продемонстрируют процесс подачи заявлений на получение указанных услуг в электронном виде, разъяснят этапы регистрации, подтверждения личности в ЕСИА, восстановления доступа или удаления учетной записи в ЕСИА, а также подробно расскажут о навигации единого и регионального порталов услуг и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
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