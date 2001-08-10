Народные дружинники продолжают ходить по Южно-Сахалинску

49 административных правонарушений за первое полугодие пресекли народные дружинники Южно-Сахалинска. Члены дружины продолжают оказывать содействие органам правопорядка в части пресечения и выявления административных правонарушений. Очередное патрулирование прошло сегодня по городским скверам и дворам, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.

По итогам рейда был выявлен факт распития спиртного в общественном месте, нарушитель передан наряду полиции. В одном из дворов по ул. Чехова также был задержан нарушитель за курение на детской площадке.

Добровольная народная дружина функционирует на территории городского округа с 2015 года. Активисты совместно с сотрудниками правоохранительных органов принимают участие в патрулировании улиц, выявляют и пресекают административные нарушения, участвуют в охране правопорядка при проведении массовых мероприятий. Сегодня в общественной организации состоит 20 человек. С начала года дружинники привлекались к работе уже 144 раза. В итоге было пресечено 49 административных правонарушений, проведено 58 профилактических бесед на предмет запрета курения и распития спиртных напитков в общественных местах.

- Я несу службу в составе народной дружины с 2016 года. Если в моих силах оказать содействие органам правопорядка, то я буду это делать. В основном приходится иметь дело с хулиганами и распивающими спиртное в общественных местах. Но было дело, участвовал в задержании преступников, подозреваемых в незаконном хранении наркотических средств. Совместными усилиями мы делаем улицы нашего города безопаснее для жителей, - рассказал народный дружинник Алексей Горяченков.

По окончании учебного заведения, где в настоящее время он получает профессию юриста, Алексей намерен пойти работать в органы правопорядка. Стоит отметить, что за вклад в охрану общественного порядка на территории Южно-Сахалинска молодой человек отмечен грамотой администрации областного центра.

Администрация Южно-Сахалинска в рамках дополнительного набора приглашает активных граждан вступить в ряды народной дружины. Добровольцам выплачивается денежное вознаграждение, размер которого зависит от количества часов, проведенных при исполнении обязанностей по охране порядка, из расчета 200 рублей за 1 час. Стать членом дружины может любой гражданин, достигший 18-летнего возраста и не имеющий судимости. Подробную информацию можно получить по телефонам: (4242) 300-809 (доб. 10), 29-92-23.