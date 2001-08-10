Южносахалинцам расскажут об электронных услугах архива

Специалисты архивного отдела администрации Южно-Сахалинска 31 июля проведут консультации по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Об этом ТИА «Острова» рассказали в мэрии.

Мероприятие состоится в 10.00 в читальном зале архивного отдела (ул. Ленина, 69). Желающим принять участие в заседании необходимо заранее подтвердить свое присутствие по телефону 300-829 (доб. 1, 2, 3, 4, 6).

На встрече южносахалинцам расскажут о процедуре получения следующих услуг:

- выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий документов;

- обеспечение пользователям доступа к архивным документам, находящимся на хранении в архивной службе муниципального образования, в том числе в электронном виде;

- хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных документов и архивных фондов.

Кроме этого специалисты архивного отдела продемонстрируют этапы подачи заявления на портале госуслуг и расскажут о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Консультацию о процедуре подачи заявки в электронной форме и практическую помощь по регистрации личного кабинета на портале госуслуг можно получить в архивном отделе по вторникам с 9.30 до 13.00 и по четвергам с 9.00 до 13.00, послушать методическую информацию в автоматическом режиме - по телефону 300-690 (круглосуточно).