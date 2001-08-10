С 1 августа в Сахалинской области начинается сезон добычи медведя

С 1 августа 2018 года до августа 2019-го сахалинские охотники смогут отстрелить 511 особей бурого медведя. Губернатор Сахалинской области подписал постановление о лимитах охоты в угодьях региона (за исключением особо охраняемых территорий федерального значения).

За год сахалинцы могут добыть, помимо бурого медведя, 2 982 особи соболя и 162 особи речной выдры.

Как сообщает ТИА «Острова», больше всего медведей разрешено отстрелить в Курильском районе – там квота составляет 51 особь. На один меньше это число в Поронайске. Также высокие квоты – не менее 30 бурых медведей – предусмотрены в Долинском, Корсаковском, Ногликском, Охинском, Смирныховском, Углегорском районах. Двух медведей разрешат добыть даже на территории Южно-Сахалинска. Стоимость лицензии на отстрел – чуть больше 3,5 тысячи рублей.

Самые высокие квоты на соболя дают в Долинском, Курильском, Смирныховском, Тымовском районах – 300 и больше. Речную выдру предлагают добывать в основном в Корсаковском, Ногликском, Томаринском районах.

В 2017 году лимит на медведя был почти на треть выше. С августа прошлого до августа нынешнего было разрешено отстрелить 672 особи.