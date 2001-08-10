В сёлах Томаринского района выбрали проекты благоустройства на 2019 год
В сёлах Томаринского городского округа состоялась первая серия собраний по выбору гражданами первоочередных проектов благоустройства на 2019 год. Жители Ильинского, Парусного, Пензенского, Черемшанки и Красногорска высказали идеи улучшения облика своих населённых пунктов, наиболее значимые из которых примут участие в конкурсе на получение областной субсидии в размере до 3 млн рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации района.
Открывая собрания, руководитель финансового управления Томаринского района Наталья Лялькина напомнила их участникам, что в рамках аналогичной практики инициативного бюджетирования в текущем году реализуются такие выбранные самими жителями проекты, как ремонт помещений и территории библиотеки в селе Черемшанка, благоустройство территории рядом с амбулаторией в Ильинском, устройство водозаборной скважины в Парусном, укладка травмобезопасного резинового покрытия на детских площадках в Пензенском и монтаж системы видеонаблюдения в общественных местах Красногорска. Помимо этого в Томари в этом году начнётся капитальный ремонт проезда по улице Юбилейной от площади до улицы Буюклы и дорог на улицах Пионерской и Крупской.
Также в четырёх населённых пунктах будут реализованы инициативы старшеклассников школ района в рамках проекта "Молодёжный бюджет". Это обустройство площадки для воркаута на территории школы в Томари, обустройство площадки для культурно-массовых мероприятий на территории школы в Красногорске, обустройство трассы для обучения катанию на роликовых коньках, скейтбордах и велосипедах при школе в селе Ильинском и обустройство пришкольной спортивной площадки в селе Пензенском.
По словам Натальи Лялькиной, не остаются без внимания и те идеи граждан, которые не занимают первые места при голосовании на итоговых собраниях. Все они являются объектом внимания власти, и городская администрация ведёт постоянную работу по привлечению в бюджет района дополнительных средств для их реализации.
В итоге при обсуждении возможных перспективных проектов благоустройства сёл на собрании в Ильинском прозвучали идеи устройства ограждения и безопасного резинового покрытия на детских площадках на ул. Чкалова и ул. Ломоносова, благоустройства и озеленения прилегающей к ней территории, капитального ремонта привокзальной площади, асфальтирования площади около центрального продуктового магазина, ремонта действующего стадиона, а также благоустройства территории старого стадиона с установкой там сцены и опор уличного освещения.
Жители села Пензенского предложили вынести на голосование ремонт придомовой территории на ул. Вокзальная, 1, ремонт дороги по ул. Сахалинской с установкой ливневой канализации, благоустройство площади рядом с памятником Лаперузу с установкой новой сцены, освещение по ул. Просторная и Луговая и обустройство сквера на пересечении ул. Черемушки и ул. Советская коло домов 18, 18А.
В Черемшанке граждане высказали идеи обустройства тротуара по ул. Мира, тротуаров по ул. Гагарина и ул. Молодежная, ремонта помещения для тренажерного зала и строительство площадки для занятий воркаутом на ул. Мира в районе многофункциональной спортивной площадки.
В селе Парусное жителями были озвучены предложения сделать тротуар и удобный лестничный спуск на ул. Морской и благоустроить территорию рядом с домами 1, 2, 3, 4, сделать асфальтированный тротуар с бордюром на ул. Лесная, отремонтировать помещения сельского клуба, оградить территорию кладбища и установить придорожный торговый павильон.
Красногорцы же в качестве возможных приоритетных проектов благоустройства своего населённого пункта назвали строительство тротуара по ул. Промышленной от котельной до ул. Калинина с установкой автобусной остановки и устройством ливневой канализации, устройство тротуара по ул. Промышленная за МКД по ул. Ушакова, 20, установку спортивной площадки напротив детского дома, установку универсальной спортивной площадки с оборудованием для воркаута и скейтбординга на территории бывшего Лесотарного завода на ул. Промышленной, устройство ливневой канализации на центральной площади села, обустройство территории городской ярмарки, а также благоустройство территории центральной площади рядом с памятником Защитникам Отечества.
В ближайшее время, на сайте администрации будет организовано предварительное голосование с целью определения тех проектов из числа предложенных гражданами, которые пользуются наибольшей народной поддержкой. Параллельно специалисты районного комитета по управлению муниципальной собственностью рассчитают их примерную сметную стоимость. В дальнейшем через месяц в сёлах и Томари состоятся итоговые собрания, где жители выберут по одному приоритетному проекту для каждого населённого пункта, которые и будут претендовать на финансирование из областного и муниципального бюджетов в 2019 году.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:18 Сегодня В Корсаковском районе подключат к электричеству новый населенный пункт
09:31 Сегодня Пенсионный фонд напомнил сахалинским работодателям об отчетах
09:56 Сегодня Сахалинские шахматисты завоевали серебряную и бронзовую медали этапа детского Кубка России
- 10:53 Сегодня В выходные в автоавариях пострадали 17 сахалинцев
13:49 23 Июля Качели «Тандем» установили в городском парке Южно-Сахалинска
14:19 23 Июля Юные сахалинцы поразили зрителей трюками на вело-фестивале «Беговелогорка»
13:58 23 Июля На ярмарке в Южно-Сахалинске устроили чайный день
17:22 23 Июля Ветераны Великой Отечественной войны сыграли в шахматы в Южно-Сахалинске
14:08 3 Июля На Сахалине завершили «перешивку» железнодорожного пути от Холмска до Ильинска
10:22 9 Июля В краеведческом музее отметили День семьи, любви и верности
17:01 9 Июля «Корни» и «Фабрика» выступили в Южно-Сахалинске
- 16:11 3 Июля Рыбакам-любителям запретили добывать лососей сетями на двух побережьях Сахалина
Выбор редакции
- 14:53 Сегодня Долг лишил жителя Южно-Сахалинска возможности распоряжаться недвижимостью
- 10:53 Сегодня В выходные в автоавариях пострадали 17 сахалинцев
- 09:31 Сегодня Пенсионный фонд напомнил сахалинским работодателям об отчетах
- 15:19 27 Июля Жители Ключей выдвинули на областной конкурс проект детской площадки
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?