В сёлах Томаринского района выбрали проекты благоустройства на 2019 год

В сёлах Томаринского городского округа состоялась первая серия собраний по выбору гражданами первоочередных проектов благоустройства на 2019 год. Жители Ильинского, Парусного, Пензенского, Черемшанки и Красногорска высказали идеи улучшения облика своих населённых пунктов, наиболее значимые из которых примут участие в конкурсе на получение областной субсидии в размере до 3 млн рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации района.

Открывая собрания, руководитель финансового управления Томаринского района Наталья Лялькина напомнила их участникам, что в рамках аналогичной практики инициативного бюджетирования в текущем году реализуются такие выбранные самими жителями проекты, как ремонт помещений и территории библиотеки в селе Черемшанка, благоустройство территории рядом с амбулаторией в Ильинском, устройство водозаборной скважины в Парусном, укладка травмобезопасного резинового покрытия на детских площадках в Пензенском и монтаж системы видеонаблюдения в общественных местах Красногорска. Помимо этого в Томари в этом году начнётся капитальный ремонт проезда по улице Юбилейной от площади до улицы Буюклы и дорог на улицах Пионерской и Крупской.

Также в четырёх населённых пунктах будут реализованы инициативы старшеклассников школ района в рамках проекта "Молодёжный бюджет". Это обустройство площадки для воркаута на территории школы в Томари, обустройство площадки для культурно-массовых мероприятий на территории школы в Красногорске, обустройство трассы для обучения катанию на роликовых коньках, скейтбордах и велосипедах при школе в селе Ильинском и обустройство пришкольной спортивной площадки в селе Пензенском.

По словам Натальи Лялькиной, не остаются без внимания и те идеи граждан, которые не занимают первые места при голосовании на итоговых собраниях. Все они являются объектом внимания власти, и городская администрация ведёт постоянную работу по привлечению в бюджет района дополнительных средств для их реализации.

В итоге при обсуждении возможных перспективных проектов благоустройства сёл на собрании в Ильинском прозвучали идеи устройства ограждения и безопасного резинового покрытия на детских площадках на ул. Чкалова и ул. Ломоносова, благоустройства и озеленения прилегающей к ней территории, капитального ремонта привокзальной площади, асфальтирования площади около центрального продуктового магазина, ремонта действующего стадиона, а также благоустройства территории старого стадиона с установкой там сцены и опор уличного освещения.

Жители села Пензенского предложили вынести на голосование ремонт придомовой территории на ул. Вокзальная, 1, ремонт дороги по ул. Сахалинской с установкой ливневой канализации, благоустройство площади рядом с памятником Лаперузу с установкой новой сцены, освещение по ул. Просторная и Луговая и обустройство сквера на пересечении ул. Черемушки и ул. Советская коло домов 18, 18А.

В Черемшанке граждане высказали идеи обустройства тротуара по ул. Мира, тротуаров по ул. Гагарина и ул. Молодежная, ремонта помещения для тренажерного зала и строительство площадки для занятий воркаутом на ул. Мира в районе многофункциональной спортивной площадки.

В селе Парусное жителями были озвучены предложения сделать тротуар и удобный лестничный спуск на ул. Морской и благоустроить территорию рядом с домами 1, 2, 3, 4, сделать асфальтированный тротуар с бордюром на ул. Лесная, отремонтировать помещения сельского клуба, оградить территорию кладбища и установить придорожный торговый павильон.

Красногорцы же в качестве возможных приоритетных проектов благоустройства своего населённого пункта назвали строительство тротуара по ул. Промышленной от котельной до ул. Калинина с установкой автобусной остановки и устройством ливневой канализации, устройство тротуара по ул. Промышленная за МКД по ул. Ушакова, 20, установку спортивной площадки напротив детского дома, установку универсальной спортивной площадки с оборудованием для воркаута и скейтбординга на территории бывшего Лесотарного завода на ул. Промышленной, устройство ливневой канализации на центральной площади села, обустройство территории городской ярмарки, а также благоустройство территории центральной площади рядом с памятником Защитникам Отечества.

В ближайшее время, на сайте администрации будет организовано предварительное голосование с целью определения тех проектов из числа предложенных гражданами, которые пользуются наибольшей народной поддержкой. Параллельно специалисты районного комитета по управлению муниципальной собственностью рассчитают их примерную сметную стоимость. В дальнейшем через месяц в сёлах и Томари состоятся итоговые собрания, где жители выберут по одному приоритетному проекту для каждого населённого пункта, которые и будут претендовать на финансирование из областного и муниципального бюджетов в 2019 году.