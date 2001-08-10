Новые вездеходы поступят в пользование сахалинских пожарных

Сахалинским спасателям приобретут новые снегоболотоходы. По результатам электронного аукциона уже определена подрядная организация, 4 транспортных средства доставят в островной регион до 1 ноября. Общая стоимость контракта составила 14,4 миллиона рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе управления противопожарной службы Сахалинской области.

Снегоболотоходы успешно преодолевают снежную или заболоченную местность, тогда как у иной техники возникают сложности при движении. Например, применение вездехода особенно актуально в зимнее время, когда при неблагоприятной погоде дорожная техника не справляется со снежными заносами, а жизни людей угрожает опасность.

– На снегоболотоходах спасатели могут быстрее попасть в труднодоступные места, а из-за особенностей строения транспорт эффективнее преодолевает узкие пространства. В условиях пересеченной местности, когда на пути стоят деревья, такая техника незаменима, – рассказал первый заместитель руководителя управления противопожарной службы Сахалинской области Виталий Сотников.

Сейчас на учете противопожарной службы находятся 6 таких машин. После поступления техники в ведение огнеборцев ее распределят в те муниципальные образования, в которых подобный транспорт отсутствует. Одним из них станет Углегорский район, куда вездеход поставят в соответствие с распоряжением губернатора островного региона.