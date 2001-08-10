Итуруп, Кунашир и Шикотан вливаются в единую сеть электросвязи России

В рамках мероприятий федеральной целевой программы развития Курильских островов на 2016-2025 годы завершается прокладка оптоволоконного кабеля на эти острова.

За счет средств федерального бюджета (2,7 миллиарда рублей) и ПАО «Ростелеком» (600 миллионов рублей) жители восточных российских островов уже с 2019 года будут обеспечены качественной электросвязью и скоростным Интернетом. Трасса оптоволоконного кабеля уже проложена от областного центра через село Охотское и дальше по дну Охотского моря до островов Итуруп и Кунашир. В настоящее время судно ведет прокладку линии до Шикотана. Общая протяженность линии связи - около 850 километров.

- Мы уже прошли экватор проводимых работ, почти завершив одну из наиболее сложных операций, - прокладку кабеля по дну Охотского моря, - сказал на встрече с губернатором островного региона Олегом Кожемяко президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. – Сейчас в течение нескольких месяцев нам предстоят работы на суше, когда специалисты организации помимо подключения необходимого технологического оборудования к новой линии связи займутся плановой заменой старых сетей в Курильске, Южно-Курильске и Крабозаводском.

Представители ПАО «Ростелеком» также отметили, что после завершения всех работ по прокладке оптоволоконного кабеля изменится тарифная политика для жителей Курильских островов. Для пользователей Интернета она снизится и в большей степени приблизится к среднестатистическим безлимитным тарифам, действующим в настоящее время на острове Сахалин.

- Качественная связь на Курилах и приход туда высокоскоростного Интернета, безусловно, важная и необходимая деталь в развитии наших островов, - отметил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. – Жители отдаленных территорий региона не должны чувствовать себя оторванными от жизни страны и области.

Напомним, что строительство ПВОЛС пропускной способностью 40 Гбит/секунду идет в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016–2025 годы». Исполнителем проекта выступает компания «Ростелеком», которая в предыдущие годы успешно подключила остров Сахалин, Камчатку и Магадан, и теперь их жителям доступны современные инструменты связи.

На территории области силами компании ПАО «Ростелеком» в целях устранения цифрового неравенства между городом и деревней в Сахалинской области в прошлом году были установлены точки беспроводного доступа в Интернет в населённых пунктах: Мицулевка, Новотроицкое, Петропавловское, Успенское, Тихменево, Рощино, Пензенское, Зональное, Ольховка, Никольское.

В текущем году в бюджете Сахалинской области заложено 133 миллиона рублей на обеспечение всех больниц устойчивой связью для реализации поручения Президента страны по доступу к высокоскоростному Интернету всех медицинских учреждениях стационарного типа, включая амбулатории. В рамках проекта до сел Бошняково и Первомайское планируется строительство оптоволоконных линий, которые позволят обеспечить Интернетом близлежащие сёла и базовые станции сотовых операторов.