Молодежная делегация из Хакодате посетила администрацию Южно-Сахалинска
Члены молодежной делегации из города Хакодате в рамках побратимских связей с визитом вежливости посетили администрацию Южно-Сахалинска.
Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии, иностранная делегация прибыла в областной центр 28 июля. В ее состав вошли 10 спортсменов: 7 юношей и 3 девушки в возрасте 15-17 лет. Возглавил делегацию представитель администрации Хакодате Рёта Томинэ.
В начале встречи г-н Рёта Томинэ поблагодарил присутствующих за помощь в организации поездки и теплый прием:
- Подобные обмены вносят большой вклад в развитие добрососедских отношений между нашими городами. Молодежные обмены нужно расширять и активизировать, чтобы в будущем отношения между Японией и Россией развивались планомерно и поступательно.
От имени мэра Южно-Сахалинска членов делегации приветствовал вице-мэр Алексей Фризюк. Он поблагодарил гостей за проявленный интерес и высокую оценку развития системы спорта в Южно-Сахалинске:
- Побратимские отношения с Хакодате связывают наш город с 1997 года. Мы всегда рады гостям. Народная дипломатия, несомненно, укрепляет дружественные связи. Наши специалисты в сфере культуры, образования и спорта, а также представители предпринимательских кругов, молодежь и школьники активно участвуют в обменах. Со своей стороны мы готовы развивать подобный формат обмена опытом.
За время пребывания в островной столице гости из Страны восходящего солнца посетили спорткомплекс Gsport, дворец спорта «Кристалл». Отдельным пунктом программы стала совместная показательная тренировка японских спортсменов с воспитанниками отделения дзюдо муниципальной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. Выйдя на татами, ребята показали свои умения на разминке с японскими и русскими наставниками, отработали технические навыки и поделились секретами мастерства. По словам директора спортшколы Василия Глазкова, сегодня отделение посещают свыше 100 южно-сахалинских ребят в возрасте 7 лет и старше. За 4 года работы педагоги смогли воспитать спортсменов, которые уверенно заявляют о себе на соревнованиях различного уровня. Так, в числе воспитанников Руслан Ким, который вот уже 3 года считается самым сильным спортсменом в ДФО в своей весовой категории. Поэтому южно-сахалинским спортсменам было чем удивить своих японских сверстников.
Уже завтра члены делегации встретятся с активными представителями молодежи Южно-Сахалинска и вместе пройдут пеший туристический маршрут до останца Лягушка.
Завершить официальный визит планируют 2 августа.
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