Заготовке кормов для сахалинского скота помешала июньская погода

В Сахалинской области идет заготовка кормов для скота на зимний сезон. Как сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве уже заготовлено 3 922 тонн сена и 39 581 тонна сенажа, в том числе 10 107 тонн сенажа в упаковке, заложено на хранение 5 616 тонн силоса. Всего предстоит заготовить на зиму около 150 тысяч тонн кормов.

В нынешнем сезоне значительное влияние на кормозаготовку в Сахалинской области оказали погодные условия – небольшое количество солнечных дней, невысокие температуры воздуха и обилие дождей. Основная масса островных хозяйств смогла выйти в поля лишь к концу первой декады июля.

- Аграрии ведут активные работы для того, чтобы выполнить планы по кормозаготовке в полной мере. Сейчас настала очень ответственная пора. От того, как пройдет кампания, зависит предстоящая зимовка скота и, в свою очередь, результаты всей животноводческой отрасли. Важно выдержать агротехнические сроки и позаботиться о качестве кормов. При условии выполнения планов скот во всех муниципалитетах будет обеспечен ими в достаточном количестве, – отмечают в областном министерстве сельского хозяйства.

Хорошие результаты по заготовке кормов сейчас показывают в АО «Совхоз Заречное» (заготовлено 48 % от плана – 4 640 тонн) и сельскохозяйственном производственном кооперативе «Соколовский» (заготовлено 69 % от плана – 6 345 тонн). В тройке лидеров АО «Совхоз Южно-Сахалинский», специалисты предприятия заготовили уже 18,6 тысячи тонн кормов. На данный момент в совхозе содержится почти 5 тысяч голов крупного рогатого скота, примерно половина из них – мясного направления. Заготовить для них достаточное количество корма помогает современная техника.

- За счет бюджетных инвестиций, направленных на развитие предприятия, в прошлом году было приобретено 150 новых сельскохозяйственных машин на 750 миллионов рублей, – отметил заместитель директора АО «Совхоз Южно-Сахалинский» Станислав Кравченя. - Часть из них участвует в текущей кормозаготовке. Задача совхоза – заготовить более 40 тысяч тонн кормов. Это самый большой объём среди сельхозпредприятий региона.

В Сахалинской области в последние годы растёт урожайность кормовых культур, благодаря увеличению применения объёмов минеральных и органических удобрений, техническому переоснащению сельскохозяйственного производства. В прошлом году впервые за долгое время в Сахалинской области получено 700 тонн зерна ячменя на корм скоту. В 2018 году площадь под зерновыми культурами выросла в 6 раз и составила 1884 га, что позволит получить около 3400 тонн кормового зерна.