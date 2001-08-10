Заготовке кормов для сахалинского скота помешала июньская погода
В Сахалинской области идет заготовка кормов для скота на зимний сезон. Как сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве уже заготовлено 3 922 тонн сена и 39 581 тонна сенажа, в том числе 10 107 тонн сенажа в упаковке, заложено на хранение 5 616 тонн силоса. Всего предстоит заготовить на зиму около 150 тысяч тонн кормов.
В нынешнем сезоне значительное влияние на кормозаготовку в Сахалинской области оказали погодные условия – небольшое количество солнечных дней, невысокие температуры воздуха и обилие дождей. Основная масса островных хозяйств смогла выйти в поля лишь к концу первой декады июля.
- Аграрии ведут активные работы для того, чтобы выполнить планы по кормозаготовке в полной мере. Сейчас настала очень ответственная пора. От того, как пройдет кампания, зависит предстоящая зимовка скота и, в свою очередь, результаты всей животноводческой отрасли. Важно выдержать агротехнические сроки и позаботиться о качестве кормов. При условии выполнения планов скот во всех муниципалитетах будет обеспечен ими в достаточном количестве, – отмечают в областном министерстве сельского хозяйства.
Хорошие результаты по заготовке кормов сейчас показывают в АО «Совхоз Заречное» (заготовлено 48 % от плана – 4 640 тонн) и сельскохозяйственном производственном кооперативе «Соколовский» (заготовлено 69 % от плана – 6 345 тонн). В тройке лидеров АО «Совхоз Южно-Сахалинский», специалисты предприятия заготовили уже 18,6 тысячи тонн кормов. На данный момент в совхозе содержится почти 5 тысяч голов крупного рогатого скота, примерно половина из них – мясного направления. Заготовить для них достаточное количество корма помогает современная техника.
- За счет бюджетных инвестиций, направленных на развитие предприятия, в прошлом году было приобретено 150 новых сельскохозяйственных машин на 750 миллионов рублей, – отметил заместитель директора АО «Совхоз Южно-Сахалинский» Станислав Кравченя. - Часть из них участвует в текущей кормозаготовке. Задача совхоза – заготовить более 40 тысяч тонн кормов. Это самый большой объём среди сельхозпредприятий региона.
В Сахалинской области в последние годы растёт урожайность кормовых культур, благодаря увеличению применения объёмов минеральных и органических удобрений, техническому переоснащению сельскохозяйственного производства. В прошлом году впервые за долгое время в Сахалинской области получено 700 тонн зерна ячменя на корм скоту. В 2018 году площадь под зерновыми культурами выросла в 6 раз и составила 1884 га, что позволит получить около 3400 тонн кормового зерна.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 10:29 Сегодня За понедельник на дорогах Сахалинской области никто не пострадал
10:57 Сегодня Жители Сахалина смогут обменять мелочь на купюры и монеты с символикой ЧМ-2018
09:32 Сегодня На Сахалине ветераны посоревновались в легкой атлетике
16:35 Сегодня Изменения в пенсионной системе обсудили члены партии «Единая Россия» и неравнодушные граждане на Сахалине
13:36 25 Июля Владимир Путин в беседе с Олегом Кожемяко оценил перспективы строительства моста между Сахалином и материком
10:50 25 Июля В Томаринском районе состоялось открытие молодёжного форума "Томаринский казачок"
- 10:46 25 Июля Руководителя Государственной жилищной инспекции Сахалинской области уволили
- 16:24 25 Июля Пройти бесплатное обследование на ВИЧ приглашают южносахалинцев
14:08 3 Июля На Сахалине завершили «перешивку» железнодорожного пути от Холмска до Ильинска
10:22 9 Июля В краеведческом музее отметили День семьи, любви и верности
17:01 9 Июля «Корни» и «Фабрика» выступили в Южно-Сахалинске
- 16:11 3 Июля Рыбакам-любителям запретили добывать лососей сетями на двух побережьях Сахалина
Выбор редакции
- 16:27 Сегодня За кредит сахалинец рискует расплатиться имуществом
- 15:11 Сегодня В Невельске раскрыта кража крупной суммы у пенсионерки
- 10:57 Сегодня Жители Сахалина смогут обменять мелочь на купюры и монеты с символикой ЧМ-2018
- 14:53 Вчера Долг лишил жителя Южно-Сахалинска возможности распоряжаться недвижимостью
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?