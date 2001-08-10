Маленькие сахалинские железнодорожники побывали в Волгограде
7-й всероссийский слет юных железнодорожников состоялся в Волгограде. В нем приняли участие и школьники из Южно-Сахалинска.
В городе на Волге собирались представители всех 25 детских дорог, функционирующих при поддержке ОАО «РЖД». Для школьников, решивших связать свое будущее с «Российскими железными дорогами», подобный форум всегда был местом для роста профессионального мастерства. При этом сахалинцы, входя в состав Дальневосточной детской железной дороги, во всех профессиональных конкурсных номинациях выступали как самостоятельная дорога.
- Подобное решение ничуть не смутило наших ребят, наоборот, эта мера ответственности только их подстегнула, помогла сосредоточиться. В результате наши юные железнодорожники показали очень высокий результат, - рассказал руководитель детской железной дороги в Южно-Сахалинске Павел Юдаев.
В конкурсе среди дежурных по станции от сахалинцев выступал Илья Колупаев. Его второе место из 25 участников в известной мере поддержало и ободрило товарищей по команде. В номинации «Лучший машинист тепловоза» Даниилу Морковину удалось занять 4-е место. А Даниил Дайнеко стал 7-м среди лучших монтеров пути. Юля Кехан представляла сахалинцев в конкурсе среди проводников пассажирских вагонов. В очень упорной борьбе она обойти многих соперников и занять заслуженное 8-е место. Кирилл Данилюк вошел в десятку среди лучших осмотрщиков вагонов – 10 место.
Во время слета юным железнодорожникам была представлена насыщенная программа – экскурсии по Приволжской детской дороге, на мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане, вдоль берегов Волги. Как поделился Даниил Дайнеко, за несколько дней слета они получили массу впечатлений, приобрели не только новые знания, но и многих новых друзей.
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