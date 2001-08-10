Три новых светофора установят в Южно-Сахалинске
На трех перекрестках Южно-Сахалинска до конца лета появятся новые светофоры. Об этом ТИА «Острова» рассказали в мэрии областного центра.
Объекты будут установлены в целях обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, а также по многочисленным просьбам жителей.
Так, в ближайшее время новые светофоры появятся на перекрестках: ул. Сахалинская — ул. Вокзальная, ул. Железнодорожная — ул. Пограничная и ул. Железнодорожная — ул. Клубная. Все объекты будут оборудованы кнопкой переключения сигналов по требованию. Фазы работы светофоров определят при их монтаже. При этом специалисты будут учитывать плотность потоков как транспортных средств, так и пешеходов в данных районах.
Срок окончания работ по муниципальным контрактам — 1 сентября 2018 года.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 08:59 Сегодня В прокуратуре Сахалинской области подвели итоги работы в первом полугодии 2018 года
09:58 Сегодня Юные сахалинские хоккеисты отправились на сборы в Находку
- 09:13 Сегодня Прокуратура взяла на контроль невыплату заработной платы работникам СахГУ
10:13 Сегодня Маленькие сахалинские железнодорожники побывали в Волгограде
13:36 25 Июля Владимир Путин в беседе с Олегом Кожемяко оценил перспективы строительства моста между Сахалином и материком
10:50 25 Июля В Томаринском районе состоялось открытие молодёжного форума "Томаринский казачок"
- 10:46 25 Июля Руководителя Государственной жилищной инспекции Сахалинской области уволили
- 16:24 25 Июля Пройти бесплатное обследование на ВИЧ приглашают южносахалинцев
14:08 3 Июля На Сахалине завершили «перешивку» железнодорожного пути от Холмска до Ильинска
10:22 9 Июля В краеведческом музее отметили День семьи, любви и верности
17:01 9 Июля «Корни» и «Фабрика» выступили в Южно-Сахалинске
- 16:11 3 Июля Рыбакам-любителям запретили добывать лососей сетями на двух побережьях Сахалина
Выбор редакции
- 18:26 Сегодня В Сахалинской области будет реализована масштабная программа по малоэтажной застройке из дерева
- 17:26 Сегодня Сахалинские студотряды трудятся в спортивном лагере «Восток»
- 16:35 Сегодня Южно-сахалинские школьники приняли участие в акции «Лайк водителю»
- 14:59 Сегодня Южно-Курильские полицейские оперативно задержали подозреваемого в краже
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?