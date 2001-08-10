Три новых светофора установят в Южно-Сахалинске

На трех перекрестках Южно-Сахалинска до конца лета появятся новые светофоры. Об этом ТИА «Острова» рассказали в мэрии областного центра.

Объекты будут установлены в целях обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, а также по многочисленным просьбам жителей.

Так, в ближайшее время новые светофоры появятся на перекрестках: ул. Сахалинская — ул. Вокзальная, ул. Железнодорожная — ул. Пограничная и ул. Железнодорожная — ул. Клубная. Все объекты будут оборудованы кнопкой переключения сигналов по требованию. Фазы работы светофоров определят при их монтаже. При этом специалисты будут учитывать плотность потоков как транспортных средств, так и пешеходов в данных районах.

Срок окончания работ по муниципальным контрактам — 1 сентября 2018 года.