Южносахалинцам объяснят, как подать заявку на участие в ярмарке
Южносахалинцев, желающих реализовывать выращенную на собственных приусадебных участках продукцию на сельскохозяйственных ярмарках, приглашают на горячую линию.
Для удобства получения необходимого разрешения была разработана муниципальная услуга «Выдача разрешения на участие в ярмарке» (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2934). Сегодня получить этот документ можно двумя способами: через портал государственных услуг Сахалинской области либо лично в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка (пр. Победы, 62а, приемная, с 09.00 до 18.00).
Горожанам, не имеющим возможности зарегистрировать пакет документов через Интернет, свою помощь предлагают специалисты департамента продресурсов. Если человек не имеет учетной записи на портале госуслуг, то ему необходимо сначала обратиться в многофункциональный центр, а затем прийти в департамент, уточнили в ведомстве.
В целях информирования граждан по вопросам получения указанной муниципальной услуги 7 и 17 августа состоятся «горячие линии». Вопросы будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону 300-736 (доб. 3), сообщили ТИА «Острова» в администрации города.
Напомним, сегодня на территории Южно-Сахалинска официально функционируют 2 ярмарочные площадки: за магазином «Техник» (ул. Ленина, 254) и южнее Дома торговли (пр. Мира, 106).
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