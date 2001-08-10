В Холмске продолжаются работы по ремонту и благоустройству

В Холмском городском округе ведутся сезонные работы по ремонту и благоустройству объектов жилищно-коммунального хозяйства и городской инфраструктуры.

Так, многих холмчан волнует дорожное покрытие на площади Ленина. То, что сегодня основной транспортный поток перенаправлен именно на этот участок городской дорожной сети в связи с капитальным ремонтом путепровода, не могло не отразиться на состоянии площади. Сроки её ремонта зависят от сроков окончания работ по путепроводу. По графику сдача объекта предстоит уже в октябре текущего года. И поэтому асфальтовое покрытие на площади Ленина начнут восстанавливать весной 2019 года. Чтобы улучшить ситуацию и продержаться до капремонта, до 10 августа текущего года на площади будет проведён ямочный ремонт. Это касается и участка дороги перед Северным вокзалом.

Тот факт, что сейчас на данном участке ямы и выбоины мешают нормальному проезду автотранспорта, стал основанием для претензионной работы администрации округа в отношении МБУ «УГДХ». Такая же работа проводится и по случаям ненадлежащего исполнения условий контрактов на содержание дорожной сети округа подрядными организациями ГУП «Дорожник», МБУ «УГДХ», ИП Фёдоров.

В начале августа пройдёт отбор подрядчика на выполнение капитального ремонта участка дороги Холмск – Яблочное (от Малки до села), контракт на 107 миллионов рублей должен быть выполнен в октябре 2018 года. А в 20-х числах августа начнутся работы по ремонту следующего участка улицы Железнодорожной (от здания Роспотребнадзора до металлобазы).

Также в первых числах августа состоится отбор организации, которая займётся реконструкцией площади в районе морвокзала. Напомним, что данный проект выбран холмчанами и реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». По ещё одному победившему проекту – благоустройство улицы Победы (от сквера Героев до ул. Капитанской) – конкурсный отбор пройдёт в первых числах сентября.

В первых же числах августа начнутся работы по капитальному ремонту купола зимнего сада ДОУ «Теремок» и фасада СОШ № 9 в Холмске.

Детские игровые площадки будут обустроены в Холмске на улицах 60 лет Октября, 3 и 5, Первомайская, 4, Матросова, 8-д, в сёлах Пионеры (ДОС) и Пожарское (Новая, 13) – до сентября текущего года, а в селе Чехов (ул. Амурская) до октября.

Начинаются конкурсные процедуры по капитальному ремонту инженерных сетей и дворовых территорий, находящихся по следующим адресам: переулок Зелёный, 3 и 3-а, улица Школьная, 50, улица Первомайская, 12, 18, ул. Центральная, 88-а, б и в (с. Яблочное). До ноября текущего года территория указанных домов должна кардинально преобразиться.

Заключены муниципальные контракты и уже ведутся работы по капитальному ремонту инженерных сетей и дворовых территорий Советской, 76, 117 и 119, 121, 123, 125, а также ул. Школьной, 18.

Контроль за исполнением всех вышеперечисленных контрактов осуществляет «Служба единого заказчика».

Ведутся в округе и работы по ремонту фасадов, а также кровель многоквартирных домов. Завершены двухгодичные контракты по фасадам Первомайской, 5 и 2, Школьной, 2, Советской 17 и 123.

Выполнена замена инженерных сетей, осуществляется капитальный ремонт фасада и крыши дома по Капитанской, 5. Отремонтирована кровля дома по Школьной, 37, близится к завершению ремонт кровли по Советской, 76.

Начаты конкурсные процедуры на навесные фасады дома, расположенного по ул. Школьной, 64-а.

Дополнительно по Фонду капитального ремонта планируется ремонт 10 домов (6 крыш и 4 фасада) по адресам: Советская, 126, 128, 68, 113, 125-а, 108-а, бульвар Дружбы, 7 и 1, Героев, 9.

Ведётся в муниципальном образовании активная подготовка к отопительному сезону. Закончен капитальный ремонт двух котельных в Чехове. Приобретено оборудование на 1,5 млн. рублей для котельной села Правда. Проводятся процедуры по приобретению оборудования для котельной села Костромское. Закончен капремонт системы водоотведения на участке трубопровода ул. Портовая, 11 – ул. Катерная, а также в селе Правда по ул. Центральной 13 и 17 и Центральной, 17 в РК «Прибой». Осуществляются конкурсные процедуры на ремонт системы водоснабжения от очистных сооружений Маока-Зова до ул. Шевченко, 52, а также улиц Дальневосточная, Горная и Невельского.

До начала отопительного сезона будут приобретены резервные источники электроснабжения и проведён капитальный ремонт системы водоснабжения от водозабора Малка до очистных сооружений на сумму более 2 млн. рублей.

Проводятся и другие жизненно важные мероприятия для подготовки округа к зиме.

Как уже не раз сообщалось, с 2017 года в бюджете муниципального образования закладываются средства на ремонт внутрипоселоквых дорого для каждого территориального образования в размере 6 млн. рублей.

В этом году на выделенную сумму проведён ремонт автомобильных дорог по ул. Речной от дома № 48 до дома № 54 в селе Правда и по ул. Победы (вдоль забора ДОУ «Рябинка») в селе Чехов.

Завершаются работы по ул. Речной от дома № 23 на юг до пер. Школьный (250 м) в Чапланово.

Ведётся ремонт дорог в Яблочном (ул. Зелёная), Костромском (ул. Огородная, 1 – 9), Пионерах (ул. Школьная).

В ближайшее время начнут делать автомобильную дорогу в Правде (ул. Школьная, от дома № 24 до № 30-б).

Также проводятся конкурсные процедуры на ремонт дорог в Чехове (ул. Фабричная) и в Правде (ул. Аллейка), сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации МО «Холмский городской округ».