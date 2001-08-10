В Сахалинской области обеспеченность населения медицинскими кадрами выше, чем в среднем по России

Качество жизни является сложной комплексной характеристикой, включающей совокупность показателей, которые, в свою очередь, характеризуют возможность человека трудиться в хороших условиях, иметь достойный уровень благосостояния, учиться, получать высококачественное медицинское обслуживание, проживать не в стесненных жилищных условиях, дышать чистым воздухом и пить чистую воду, иметь возможность доступа к культурным ценностям, осуществлять жизнедеятельность в условиях безопасности и др. Как качество жизни на островах оценивается с точки зрения статистики, по основным показателям, определили в Сахалинстате. Об этом ТИА "Острова" сообщили в ведомстве.

По большинству основных социально-экономических индикаторов уровня жизни населения Сахалинской области наблюдается позитивная динамика. Денежные доходы в расчете на одного жителя островного региона за период 2014 - 2016 годы выросли на 14,4 процентных пункта и составили 51,1 тысячи рублей. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций росла более быстрыми темпами (118,3%).

Степень удовлетворения потребностей находится в прямой зависимости от уровня доходов, который отражает объем и структуру потребления. Через качество питания проявляется качество жизни человека. В период с 2014 по 2016 годы структура потребления населением основных продуктов питания не претерпела больших изменений. В 2016 году по сравнению с предыдущими годами увеличилось потребление овощей и бахчевых культур, картофеля и яиц. Сократилось потребление в натуральном выражении относительно 2014 года таких жизненно важных продуктов как рыба и рыбопродукты – на 14,8%, фрукты и ягоды – на 13,2%, молоко и молочные продукты – на 10,2%, хлеб и хлебопродукты – на 8,1%.

Ранжирование потребления основных групп продуктов питания в зависимости от доходов населения свидетельствует о различиях в структуре потребления семей с разным уровнем благосостояния. Очевидно, что население с большим достатком потребляет продуктов питания больше, чем люди со скромным достатком. Разница доходит до 175%, а по таким позициям как овощи и бахчевые, фрукты и ягоды - до 2 раз.

Система оценки уровня жизни включает в себя показатели здравоохранения. Наибольшее влияние на ожидаемую продолжительность жизни, уровень смертности, в том числе и младенческой, заболеваемость населения оказывает степень развития системы здравоохранения. В Сахалинской области обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом на 10000 человек выше, чем в среднем по Дальневосточному федеральному округу и в целом по России, и составляет 56,0 врачей и 135,3 среднего медперсонала. По Дальневосточному федеральному округу обеспеченность населения составляет соответственно 53,8 и 111,5, по России – 46,4 и 104,8 соответственно.

При обеспеченности населения медицинскими кадрами и хорошем уровне оснащенности медицинских учреждений высокотехнологичным оборудованием за период с 2014 по 2016 годы в результате лечения больных в стационарах Сахалинской области умерло 7365 человек, из них детей в возрасте до 17 лет - 122 человека, в том числе детей в возрасте до 1 года – 82 человека. Число заболеваний, зарегистрированных у больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, из года в год растет: по сравнению с 2014 годом их количество выросло на 8,5%. Стоимость на отдельные виды медицинских услуг в 2016 году в сравнении в 2014 годом выросла по отдельным позициям в 1,5 - 1,6 раза.