Грузовикам запретят ездить по Южно-Сахалинску

Движение грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонны с 5 по 12 августа будет запрещено в черте городского округа «Город Южно-Сахалинск» - от п/р Хомутово до ул. Лесной. Об этом ТИА «Острова» рассказали в городском агентстве по развитию.

Объезд будет осуществляться по ул. Железнодорожной и ул. Фархутдинова и объездным дорогам. Кроме того, вводится запрет на выполнение любых строительных и земляных работ, если это не будет связано с необходимостью аварийных работ.

Ограничения вводятся на время проведения финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia-2018), который стартует в Южно-Сахалинске 8 августа. К сожалению, не все строительные организации и владельцы большегрузной техники добросовестно относятся к содержанию машин, даже при наличии мойки на стройплощадке. Горожане неоднократно являлись свидетелями растаскивания грузовиками глины с места проведения работ. Администрация ведет работу с застройщиками, в том числе с использованием мер административного наказания и наложения штрафов, городские коммунальные службы в каждодневном режиме ведут работу по поддержанию чистоты на улично-дорожной сети.

Тем не менее на время проведения мероприятия всероссийского масштаба с приездом 3,5 тысячи гостей было решено усилить контроль за передвижением грузового транспорта по областному центру. Ограничения не распространяются на:

- межмуниципальные перевозки грузов и пассажиров;

- пассажирские перевозки транспортом общего пользования по установленным маршрутам;

- перевозки бензина, дизтоплива, керосина, мазута, пропана-бутана и угля;

- перевозки продовольственных товаров, животных, лекарственных препаратов, семенного фонда, удобрений;

- почты и почтовых грузов;

- перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных ЧС;

- работу спецтехники городских и коммунальных служб.