Южно-сахалинские школьники приняли участие в акции «Лайк водителю»
В рамках акции «Лайк водителю» сотрудники ГИБДД Южно-Сахалинска вместе со школьниками профориентационного лагеря «Лидер» проверили автомобилистов на соблюдение правил дорожного движения.
Ребята под наблюдением представителей Госавтоинспекции пересекали нерегулируемый пешеходный переход в районе 8-й школы. Дисциплинированных водителей, которые добросовестно пропускали детей, юные участники акции благодарили, вручали сладкие подарки и памятки.
Как рассказали организаторы, всего за 6 месяцев текущего года в Южно-Сахалинске зафиксировано 48 ДТП с участием пешеходов. В большинстве случаев — по вине водителей, не пропустивших людей, сообщили ТИА «Острова» в мэрии города.
Акция «Лайк водителю» направленна на формирование культуры безопасного поведения на проезжей части. Взаимовежливость автомобилистов и пешеходов способствует снижению количества несчастных случаев и аварийных ситуаций на дорогах.
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