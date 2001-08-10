Тихоокеанское
информационное агентство
1 Августа 2018
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В Южно-Сахалинске в аварии получили травмы двое
16:35, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южно-сахалинские школьники приняли участие в акции «Лайк водителю»

Южно-сахалинские школьники приняли участие в акции «Лайк водителю»

В рамках акции «Лайк водителю» сотрудники ГИБДД Южно-Сахалинска вместе со школьниками профориентационного лагеря «Лидер» проверили автомобилистов на соблюдение правил дорожного движения. 

Ребята под наблюдением представителей Госавтоинспекции пересекали  нерегулируемый пешеходный переход в районе 8-й школы. Дисциплинированных водителей, которые добросовестно пропускали детей, юные участники акции благодарили, вручали сладкие подарки и памятки.

Как рассказали организаторы, всего за 6 месяцев текущего года в Южно-Сахалинске зафиксировано 48 ДТП с участием пешеходов. В большинстве случаев — по вине водителей, не пропустивших людей, сообщили ТИА «Острова» в мэрии города.

Акция «Лайк водителю» направленна на формирование культуры безопасного поведения на проезжей части. Взаимовежливость автомобилистов и пешеходов способствует снижению количества несчастных случаев и аварийных ситуаций на дорогах.

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