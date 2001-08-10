Сахалинские студотряды трудятся в спортивном лагере «Восток»

Участниками трудового лета в этом году стало более 40 сахалинских студентов. Они задействованы в строительных, педагогических отрядах, в сфере обслуживания и при подготовке к VI финалу Национального чемпионата «Молодые профессионалы-2018».

На базе спортивного лагеря «Восток» вот уже второй месяц трудятся студенты двух учебных заведений Сахалинской области. Всего их 6 человек. Одни задействованы в благоустройстве территории комплекса, другие в строительстве и обслуживании зданий.

Мария Калицун учится в сахалинском медицинском колледже на фельдшера. В лагере девушка работает горничной в корпусах, где живут участники летних смен.

- Изначально думала поработать по профессии, но когда предложили горничной, решила попробовать. Мой рабочий день начинается с 8:30. В основные обязанности входит влажная и сухая уборка комнат, общих мест и коридоров. График очень удобный - 2 через 2, поэтому хватает времени на общение с друзьями, поездки на природу, - отметила девушка.

За свой труд Мария получает 30 тыс. рублей. Для студента это является очень весомым подспорьем перед началом нового учебного года.

- В этом году мы впервые привлекли на работу в лагерь студентов, сотрудничая с сахалинским отделением РСО. Ребята работают хорошо, полностью выполняют свои обязанности. В следующем году мы продолжим эту практику, и надеемся, что число желающих увеличится, - отметил менеджер учебно-спортивного комплекса «Восток» Игорь Гуща. – Мы предоставляем достойные условия не только для работы, но и для проживания. На территории комплекса имеется общежитие, где сотрудники могут проживать весь период своей работы.

Специалист министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Анастасия Кравцова добавила, что в течение прошлого учебного года информация о студотрядах распространялась среди высших и средних учебных заведений области.

- Мы рассказывали о возможностях и преимуществах. Более 40 ребят откликнулись, и сейчас успешно трудятся на предприятиях региона. Трудоустройство через студотряды безопасно, гарантированы условия труда и заработная плата, - подчеркнула Анастасия Кравцова. - Помимо этого, в текущем году на летний период в область приехало более 300 студентов из Омской и Амурской областей, Москвы и Бурятии, которые работают на рыбопромышленных комплексах - на Итурупе, в Макаровском и Корсаковском районах, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.