Холмский молодежный совет обсудил с мэром будущий городской парк
Каким быть молодёжному парку в Холмске, какие шаги необходимо предпринять для реализации проекта, как найти источники финансирования – ответы на эти вопросы искали на рабочей встрече главы администрации Холмского городского округа Андрея Сухомесова с инициативной группой молодёжного совета, созданного при администрации муниципального образования, и его председателем Александром Буториным.
Будущий парк планируется построить на территории, прилегающей к плавательному бассейну. Свои идеи члены совета оформили в виде 3D-проекта, обозначив в нём то, что хотелось бы видеть большинству холмчан, особенно молодого поколения: скейт-парк, сцену, площадку для воркаута и тренажёров, другие объекты благоустройства и малые архитектурные формы.
Для того чтобы проект обрёл своё материальное воплощение, необходима помощь администрации. Это организация работы проектировщиков, инженеров-сметчиков, помощь в поисках источников финансирования. В свою очередь задача самого молодёжного совета – представить техническое задание с подробным описанием всех необходимых элементов и объектов будущего парка. Связующим звеном в работе муниципалитета и совета должны стать управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике в лице Кирилла Шапринского и отдел молодёжной политики, возглавляемый Анной Лалетиной.
Также молодёжные лидеры предложили целый список культурно-массовых мероприятий, которые можно будет проводить на площадках парка.
В процессе обсуждения проекта возникла идея изменить название «Молодёжный парк» на «Парк культуры и отдыха», поскольку планируется, что проводить свой досуг там смогут люди всех возрастов. А самое главное – были прописаны шаги, которые позволят проекту, существующему пока на бумаге, в ближайшее время стать реальностью.
В финале встречи глава администрации Андрей Сухомесов предложил молодёжи подключиться к работе по благоустройству города, в частности - поучаствовать в посадке деревьев и в составлении реестра мест, требующих преображения, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации МО «Холмский городской округ».
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