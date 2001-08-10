Тихоокеанское
информационное агентство
3 Августа 2018
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Почти две тысячи южносахалинцев остались без света
16:59, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалин стали прибывать первые участники Worldskills

На Сахалин стали прибывать первые участники Worldskills

Первые 26 участников чемпионата «Молодые профессионалы» прилетели сегодня на Сахалин разными рейсами. Из числа прибывших было пятнадцать экспертов разных компетенций, одиннадцать представителей Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официального оператора международного некоммерческого движения WorldSkills International и двое конкурсантов Якутского промышленного техникума по компетенциям «Ювелирное дело» и «Сварочные технологии». Об этом ТИА «Острова» рассказали в дирекции конкурса.

- Я перешёл на 4 курс Якутского промышленного техникума, где учусь по специальности "Ювелирное дело и огранка драгоценных камней». Никогда не думал, что стану мастером ювелирного дела, так как изначально хотел поступать в МЧС. В детстве я постоянно что-то мастерил из дерева. Потомственных ювелиров в нашей семье не было, в прошлом мой папа работал огранщиком алмазов. Моей подготовкой к участию в престижном чемпионате занималась целая команда мастеров-ювелиров. Приехал за высокими результатами в финале, так как полностью уверен в своих силах, - делится ювелирных дел мастер Геннадий Гаврильев.

 - Надеюсь войти в пятёрку лучших. Я тренировался ежедневно, к финалу готов и рассчитываю на высокие показатели при исполнении конкурсного задания. Главное, чтобы не дрогнула рука, - уверенно поддержал разговор первокурсник Якутского промышленного техникума Илья Пантелеев, который приехал показать свои знания в компетенции «Сварочное дело».

Ещё 17 представителей якутской команды прилетит на Сахалин на двух вечерних рейсах из Владивостока. Всего Республику Саха (Якутия) представит 52 участника.

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