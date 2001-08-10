День ВДВ отметили в Сахалинской области

Сегодня у памятника Скорбящей Матери на площади Славы областного центра состоялся торжественный митинг, посвященный 88-й годовщине воздушно-десантных войск России. В нем приняли участие представители силовых структур и правоохранительных органов, ветеранских организаций и жители города, члены правительства островного региона и мэрии областного центра. Об этом ТИА "Острова" сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

- «Крылатая пехота» была и остается гордостью нашей страны, - отметил, открывая митинг, заместитель председателя областного правительства Антон Зайцев. - Силой, которая позволяет в сжатые сроки решать самые сложные военные задачи как внутри России, так и за её пределами. Боевые операции, которые проводятся с участием ВДВ, раз за разом доказывают высокую эффективность этого рода войск. А мужество, товарищество, уважение к традициям, искренняя любовь к своему Отечеству делают десантников отличным примером для подрастающего поколения. Не удивительно, что многие молодые сахалинцы и курильчане, жители Дальнего Востока и России в целом стремятся проходить воинскую службу именно в составе Воздушно-десантных войск.

Правительство Сахалинской области, администрации муниципальных образований региона в рамках своих полномочий помогают людям честно и мужественно отслужившим Родине. Более полутора тысяч ветеранов и инвалидов боевых действий, проживающих в регионе, получают различные меры социальной поддержки, включая ежемесячную денежную компенсацию на оплату коммунальных услуг. Оказывается помощь в решении жилищных вопросов, благодаря которой 107 ветеранов улучшили условия проживания за последние 3 года и 15 человек получат квартиры в текущем году.

С приветственным словом собравшимся обратился командир 68-го армейского корпуса генерал-майор Дмитрий Глушенков.

- Сегодня мы чествуем славных солдат, сильных и бесстрашных воинов, называющих себя «голубыми беретами», - сказал боевой офицер, сам в 1994 году окончивший Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. – Воины-десантники всегда там, где нужна помощь и требуется особенное мужество, стойкость и героизм.

Перед лицом старших товарищей курсанты-первокурсники сахалинского военно-спортивного клуба «Десантник» были переведены на 2 курс обучения и получили символ ВДВ – голубые береты, а затем дали торжественную присягу на верность Родине и воздушно-десантным войскам.

После минуты молчания в память о тех, кто погиб, защищая мир и покой, выполняя солдатский долг, к памятнику Скорбящей Матери были возложены цветы и венки.