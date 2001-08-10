День ВДВ отметили в Сахалинской области
Сегодня у памятника Скорбящей Матери на площади Славы областного центра состоялся торжественный митинг, посвященный 88-й годовщине воздушно-десантных войск России. В нем приняли участие представители силовых структур и правоохранительных органов, ветеранских организаций и жители города, члены правительства островного региона и мэрии областного центра. Об этом ТИА "Острова" сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
- «Крылатая пехота» была и остается гордостью нашей страны, - отметил, открывая митинг, заместитель председателя областного правительства Антон Зайцев. - Силой, которая позволяет в сжатые сроки решать самые сложные военные задачи как внутри России, так и за её пределами. Боевые операции, которые проводятся с участием ВДВ, раз за разом доказывают высокую эффективность этого рода войск. А мужество, товарищество, уважение к традициям, искренняя любовь к своему Отечеству делают десантников отличным примером для подрастающего поколения. Не удивительно, что многие молодые сахалинцы и курильчане, жители Дальнего Востока и России в целом стремятся проходить воинскую службу именно в составе Воздушно-десантных войск.
Правительство Сахалинской области, администрации муниципальных образований региона в рамках своих полномочий помогают людям честно и мужественно отслужившим Родине. Более полутора тысяч ветеранов и инвалидов боевых действий, проживающих в регионе, получают различные меры социальной поддержки, включая ежемесячную денежную компенсацию на оплату коммунальных услуг. Оказывается помощь в решении жилищных вопросов, благодаря которой 107 ветеранов улучшили условия проживания за последние 3 года и 15 человек получат квартиры в текущем году.
С приветственным словом собравшимся обратился командир 68-го армейского корпуса генерал-майор Дмитрий Глушенков.
- Сегодня мы чествуем славных солдат, сильных и бесстрашных воинов, называющих себя «голубыми беретами», - сказал боевой офицер, сам в 1994 году окончивший Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. – Воины-десантники всегда там, где нужна помощь и требуется особенное мужество, стойкость и героизм.
Перед лицом старших товарищей курсанты-первокурсники сахалинского военно-спортивного клуба «Десантник» были переведены на 2 курс обучения и получили символ ВДВ – голубые береты, а затем дали торжественную присягу на верность Родине и воздушно-десантным войскам.
После минуты молчания в память о тех, кто погиб, защищая мир и покой, выполняя солдатский долг, к памятнику Скорбящей Матери были возложены цветы и венки.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 08:33 27 Июля Эксперты совета по противодействию коррупции сделали замечание администрации Южно-Сахалинска
10:16 27 Июля Новое оборудование поступило в центр паллиативной помощи в Синегорске
- 10:11 27 Июля В Сахалинской научной библиотеке обсудят пенсионную реформу
- 11:34 27 Июля Служителей Военно-Морского Флота поздравил Олег Кожемяко
14:08 3 Июля На Сахалине завершили «перешивку» железнодорожного пути от Холмска до Ильинска
10:22 9 Июля В краеведческом музее отметили День семьи, любви и верности
17:01 9 Июля «Корни» и «Фабрика» выступили в Южно-Сахалинске
- 16:11 3 Июля Рыбакам-любителям запретили добывать лососей сетями на двух побережьях Сахалина
Выбор редакции
- 18:01 Вчера В Южно-Сахалинске до 10 августа будут принимать учебные заведения к учебному году
- 16:59 Вчера На Сахалин стали прибывать первые участники Worldskills
- 13:42 Вчера Новые самолеты для авиасообщения между островами поступят в Сахалинскую область
- 12:23 Вчера Жителей Холмска приглашают заняться утренней зарядкой
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?