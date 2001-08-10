В Южно-Сахалинске до 10 августа будут принимать учебные заведения к учебному году

В Южно-Сахалинске проходит приемка образовательных учреждений новому учебному году. В ней участвуют 86 образовательных организаций, расположенных на территории городского округа. Это школы, детские сады, а также учреждения дополнительного образования.

Принимает образовательные объекты комплексная комиссия. В ее составе - специалисты профильных структур муниципалитета, а также сотрудники Роспотребнадзора, Госпожнадзора, УМВД по городу Южно-Сахалинску и др.

Они проверяют общую готовность учреждений: выполнение косметического ремонта, комплектацию помещений всей необходимой мебелью и инвентарем, состояние санузлов, инженерных коммуникаций, пищеблоков, спортивных залов и т. п. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения пожарной безопасности в детских садах и школах.

Как подчеркнули в департаменте образования, проверка систем оповещения и пожаротушения — наиважнейший этап работы комиссии в каждом учреждении. Кроме того, помимо плановых инспекций, в течение календарного года регулярно проводятся и внеплановые. Они проходят в преддверии летней оздоровительной кампании, новогодних праздников.

Нововведение этого года — участие в данных мероприятиях сотрудников Росгвардии. Они проверяют антитеррористическую защищенность каждого образовательного объекта.

Комплексной комиссией уже принято 40 детских садов и 8 школ. Сегодня специалисты вышеуказанных ведомств посетили среднюю общеобразовательную школу №6. 1 сентября здесь за парты сядут свыше 1,5 тысяч ребят. В течение лета в учреждении проведен большой объем работ по подготовке к новому учебному году.

По словам заместителя директора МАУ СОШ №6 Елены Лапацкой, проведен ремонт двух классов информатики с установкой всего необходимого оборудования, а также кабинет технологии. Кроме того, заменены двери учебных помещений второго этажа, в самих классах уложен новый линолеум. Также выполнен ремонт подвальных помещений. По итогам проверки школа готова к новому учебному году.

Комиссия по приемке образовательных учреждений ГО «Город Южно-Сахалинск» будет работать до 10 августа включительно.