Южносахалинцев и гостей города приглашают отведать «Молочные реки»
Тематическая площадка в шестой раз пройдет в рамках сельскохозяйственной ярмарки южнее Дома торговли в сахалинской столице. В предстоящую субботу, 4 августа, посетители с 11.00 до 12.00 смогут продегустировать молочную продукцию АО «Совхоз Южно-Сахалинский», сообщили ТИА «Острова» в мэрии.
Новая ежедневная торговая площадка функционирует в Южно-Сахалинске с июня. Жители и гости областного центра с 10.00 до 18.00 могут приобрести товары местных производителей, а также воспользоваться специальными ценовыми предложениями. Кроме того, на территории работает выставка деревянного домостроения, где можно посмотреть, а впоследствии и приобрести дом для дачного участка или под индивидуальное жилье.
Каждую субботу ярмарки — тематические. Посетители уже смогли бесплатно отведать газированные напитки, мясную, рыбную, хлебобулочную и другую продукцию островных производителей. Тематические блоки сопровождают выступления музыкальных коллективов.
11 августа на ярмарке ждут сладкоежек. Свою продукцию на дегустацию представит ООО «Сахалинский кондитер».
График тематических ярмарок, возможно, будет корректироваться. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
В Южно-Сахалинске на постоянной основе также функционирует сельскохозяйственная ярмарка за магазином «Техник» (ул. Ленина, 254). Продукцию сахалинских товаропроизводителей можно приобрести по пятницам (с 10.00 до 18.00) и субботам (с 09.00 до 15.00).
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