За полгода в Сахалинской области отмечена естественная убыль населения
За январь - июнь 2018 года в Сахалинской области отмечена естественная убыль населения. Зарегистрировано в органах ЗАГС 2953 родившихся, в том числе 45 многоплодных родов (двойни), и 3157 умерших. Естественная убыль составила 204 человека, за аналогичный период 2017 года прирост составлял 99 человек. Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в четырех муниципальных образованиях области: в Южно-Сахалинском, Анивском, Курильском, Южно-Курильском городских округах, сообщили ТИА «Острова» в региональном органе статистики.
В области зарегистрирован 1491 брак и 1338 разводов против 1629 браков и 1409 разводов, зарегистрированных за аналогичный период 2017 года.
По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области, за январь - июнь 2018 года на Сахалин и Курилы прибыло 10152 человека, из которых 59,7% – на постоянное место жительства. Выбыло 10936 человек, из которых 77,9% снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 4360 человек. Миграционная убыль составила 784 человека.
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