Сахалинские железнодорожники отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 3 августа 2018 года, сотрудники Сахалинского территориального управления ОАО «РЖД» отметят профессиональный праздник – День железнодорожника. Об этом ТИА «Острова» сообщили в транспортной компании.

Сегодня основная задача это не только погрузка и выгрузка вагонов, доставка пассажиров, но и реализация масштабного проекта по переустройству островной магистрали на стандарты материковой ширины колеи – 1520 мм. С начала сезона летних путевых работ – уже «перешито» 34,2 км (план на текущий год – 52,4 км). Полным ходом ведутся монтажные работы на строительстве 20 железнодорожных мостов. К концу года по планам железнодорожников с 2005 года будет реконструировано около 680 км (или почти 85% от главного хода островной дороги). Мостовики намерены в четвертом квартале текущего года сдать порядка 30 мостов.

Кроме решения производственных задач, сахалинскими железнодорожниками не забыт и спорт. Дню железнодорожника посвящено немало спортивных и культурных мероприятий. Накануне праздника среди коллективов предприятий были организованы соревнования по пляжному волейболу, сформирована фото-выставка, запущены видео-ролики об истории развития железных дорог на Сахалине. В городском парке силами юных железнодорожников и студентов САХИЖТ будут организованы праздничные мероприятия.

А сегодня в Доме железнодорожников состоится чествование передовиков производства, ветеранов отрасли, концерт и другие праздничные мероприятия.