WorldSkills на Сахалине откроют 400 человек

В спортивном комплексе «Кристалл» Южно-Сахалинска начались репетиции открытия финала национального чемпионата «Молодые профессионалы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в дирекции конкурса.

Около 400 артистов и волонтёров примут участие в открытии. С сегодняшнего дня начались сводные репетиции всех, кто задействован в концертной программе.

- В репетициях принимают участие порядка 130 волонтёров. Это проверенная команда, они не первый раз участвуют в массовых мероприятиях. Они чувствуют сцену, чётко понимают композиционные постановки, так как две недели до сводной репетиции проводили тренировки на спортивной площадке средней школы №16. Прогон на большой сцене в спортивном комплексе «Кристалл» мы расписали на блоки. Сегодня репетируется расположение флагового фона, перестроения, вынос региональных флагов и некоторые концертные номера. Представление будет ярким, динамичным, мощным, даже гости будут задействованы, но как, пока оставим в секрете, - рассказала заместитель министра Министерства культуры и архива Сахалинской области Нонна Лаврик.

Сценарий открытия финала, где были учтены все возрастные категории, написан режиссёром-педагогом сахалинского колледжа искусств Татьяной Додига. Она считается лучшим специалистом по организации крупных массовых мероприятий, совмещающие в себе хореографические танцевальные постановки, вокальные номера, гимнастические этюды и акробатику. Флаг чемпионата доставят на Сахалин 6 августа, а уже на следующий день он примет участие в общем прогоне во время генеральной репетиции.