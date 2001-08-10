30-летний юбилей отмечает южно-сахалинское отделение Всероссийского общества инвалидов

Южно-Сахалинская местная организация инвалидов общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) отмечает 30-летие со дня основания. Мероприятие по случаю юбилея прошло в музее книги Чехова «Остров Сахалин», сообщили ТИА "Острова" в мэрии областного центра.

Общество было создано в 1988 году. Сегодня в нем состоят 370 человек. Это самое большое объединение среди организаций инвалидов не только в областном центре, но и на территории всей области. С 2017 года его возглавляет Андрей Крамаренко.

- В большинстве люди с ограниченными возможностями здоровья живут в своем мире, откуда без помощи посторонних выбраться сложно. Мы же совместно с муниципалитетом и спонсорами организуем оздоровительные акции, проводим фестивали, спартакиады, тем самым помогаем людям чувствовать себя востребованными, помогаем решать бытовые проблемы, находить новых знакомых, - рассказал председатель Андрей Крамаренко.

Стоит отметить, что в организации на общественных началах трудятся и люди, не имеющие ограничений по здоровью. Они вкладывают в работу не только свои навыки и умения, но и душу. Одна из таких помощников — Екатерина Бутина.

- Я в общество попала случайно - всего полтора года назад. И когда пришлось окунуться в эту работу, ближе столкнуться с людьми, то пришло понимание, насколько они другие. Они очень сильные по характеру - жизненные ситуации, с которыми им приходится сталкиваться, не каждый здоровый сможет перенести. Мы делаем все возможное, чтобы члены нашего общества чувствовали свою значимость, - поделилась она своими впечатлениями.

На мероприятии звучало много теплых слов в адрес активистов общества за их труд, неравнодушие и помощь землякам.

От администрации Южно-Сахалинска членов организации поздравила исполняющий обязанности директора департамента социальной политики Анна Шувалова:

- Нам еще много предстоит осуществить, чтобы у каждого из вас были возможности активно включиться в жизнь города. Благодаря совместным усилиям идет работа по созданию комфортной и доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

От компании ООО «СПКЦ «Востокмедтехника» Ольга Климова передала местному отделению наборы средств реабилитации.

Музыкальным подарком для присутствующих стал семейный дуэт солистки военного духового оркестра Южно-Сахалинского гарнизона Ларисы Качайкиной и ее дочери Маши.