Глава Холмского района встретился с жителями Яблочного

В селе Яблочное прошла встреча главы администрации Холмского городского округа Андрея Сухомесова с населением. Разговор с жителями о проделанной работе по Яблочному территориальному управлению руководитель начал с наиболее острой для сельчан проблемы – проблемы качества дорожного полотна как в самом селе, так и на трассе Холмск – Яблочное, сообщили ТИА «Острова» в администрации округа.

Обслуживанием дорог в селе занимается организация областного подчинения ГУП «Дорожник». В течение лета она должна была провести ямочный ремонт улицы Центральная, но качество проведённых работ не устраивает ни жителей Яблочного, ни администрацию. В данный момент проводится претензионная работа в отношении «Дорожника», и в том случае, если замечания не будут устранены, сведения о компании будут поданы для включения её в реестр недобросовестных исполнителей муниципального заказа. Что касается капитального ремонта дороги, то на сегодняшний день разработана проектно-сметная документация на замену асфальта, обустройство тротуаров и освещение. В план производства работ данная дорога поставлена на 2020 – 2022 годы. Администрация округа планирует выйти на министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области с предложением включить Яблочное в планы капремонта на 2019 год, заручившись поддержкой местных и региональных депутатов.

Кроме того, у жителей села есть возможность самим принять решение о проведении ремонта тех улиц, которые требуют этого в первую очередь. На эти цели каждому территориальному управлению выделяется ежегодно по 6 миллионов рублей. В 2017 году так были отремонтированы улицы Холмская и Рабочая, на 2018 год запланированы работы по улице Зелёная.

Также для ремонта муниципальной дороги Холмск – Яблочное из областного бюджета выделено 107 миллионов рублей, и с 6 августа начинаются конкурсные процедуры по определению подрядной организации на участок от Малки до Яблочного А в 2019 году, после завершения укладки магистрального трубопровода на Малке, планируется восстановление оставшейся части трассы.

Также в селе проводился ремонт фасадов и крыш, придомовой территории. Плановым порядком проходит подготовка к отопительному сезону.

Завершается строительство новой амбулатории. Сейчас министерство здравоохранения Сахалинской области проводит согласование по перечню специалистов, которые будут оказывать медицинскую помощь населению.

Во второй части встречи жители села задали свои вопросы главе и другим специалистам администрации. Темами обращений стали организация транспортного сообщения, качество проведённого капитального ремонта дворовой территории по ул. Центральной, сроки капремонта многоквартирных домов, оборудование пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе ул. Зелёной, потребность в комплексном ремонте детского сада, снос заброшенных зданий и др.

На большую часть вопросов жители Яблочного получили ответы непосредственно на встрече, остальные обращения записаны, работа по ним будет организована, в том числе - при непосредственном участии самих граждан.