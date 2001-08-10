Спасатели разрешили отдыхать в четырех местах на Сахалине
Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Сахалинской области допустили к эксплуатации в летний сезон 2018 года 3 места массового отдыха на водных объектах и 1 пляж. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе островных спасателей.
Только пляж Холмского городского округа в с. Яблочное соответствует требованиям безопасности, купание на нём разрешено. Пляж прошел освидетельствование инспекторами ГИМС и соответствуют требованиям безопасности: обследовано дно, имеются спасательные посты с необходимым оборудованием, организовано круглосуточное дежурство спасателей, выставлены информационные стенды, разграничена зона для купания.
В остальных местах отдыха населения, таких как на озере Тунайча Корсаковского городского округа (с. Охотское), на пляже залива Анива (с. Кубанец), на озере Верхнее в Городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (г. Южно-Сахалинск) - купание запрещено. На берегу выставлены соответствующие знаки.
Перечень несанкционированных мест массового отдыха (купания) граждан на водных объектах островного региона, а также список допущенных к эксплуатации расположен в открытом доступе на официальном сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Главное управление МЧС России по Сахалинской области напоминает, что купаться следует только в специально отведенных для этого местах или на оборудованных пляжах, важно соблюдать меры безопасности и не оставлять без присмотра детей.
На пляжах запрещается:
- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками;
- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавательным средствам;
- прыгать в воду с не предназначенных для этих целей сооружений;
- загрязнять и засорять водные объекты и берега;
- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, матрацах, автомобильных камерах и других предметах, не предназначенных для плавания.
В случае происшествия следует немедленно звонить по телефону 112.
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