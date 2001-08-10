Впервые в России проводится экологический общественный контроль отлова косаток и белух

Группа «Друзей океана» установила лагерь вблизи лагеря отловщиков косаток в заливе Николая Хабаровского края.

Группа добровольцев проводит общественный контроль отлова косаток и белух для якобы просветительских целей, а по факту для продажи в зарубежные океанариумы. Попытка снять работу отловщиков дроном чуть не закончилась потерей летающей камеры, из-за того что они открыли пальбу по ней из огнестрельного оружия, сообщили ТИА "Острова" волонтеры.

После обеда в залив Николая зашло судно «Юрий Швецов», на котором в настоящий момент находится две отловленные косатки. Всего на судне установлено четыре контейнера для перевозки животных. На обращение к экипажу корабля, посмотреть состояние животных, общественники получили закономерный отказ.

Судно на быстром ходу начало уходить на юг, группа олонтёров сопровождала его, но при попытке съемки на установленную на шест видеокамеру отловщики были готовы применить брансбойты. Также сахалинцы получили устную угрозу, что при съемке с дрона, против него будет применяться огнестрельное оружие.

В завершение дня группа «Друзей океана» провела учет и фотоиндефикацию семьи плотоядных косаток, которая мирно проходила в заливе Николая и не подозревала о возможной угрозе для их детенышей. Семья косаток состояла из семи особей. Это была семья плотоядных косаток, о чем свидетельствовал их ужин тюленем.