Тихоокеанское
информационное агентство
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09:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В пенсионном фонде на Сахалине пройдет прямая линия

В пенсионном фонде на Сахалине пройдет прямая линия

Специалисты отделения Пенсионного фонда РФ в Сахалинской области в ходе прямой телефонной линии разъяснят сахалинцам и курильчанам вопросы пенсионного обеспечения. Она пройдет завтра, 7 августа, сообщили ТИА «Острова» в фонде. Ее проведут сотрудники отдела организации назначения, перерасчета и выплаты пенсий.

Граждане смогут получить консультации по вопросу беззаявительного перерасчёта страховой пенсии работающим пенсионерам с 1 августа.

Время «прямой линии» с 10 до 12 часов. Телефоны: (4242) 49-55-42, 49-55-51, 49-55-68.

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