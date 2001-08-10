«Сахалинэнерго» назвало заявление «Армсахстроя» ложным
ПАО «Сахалинэнерго» заявило, что заявление ООО «Армсахстрой», опубликованное в сахалинских СМИ, о том, что представители энергокомпании регулярно и намеренно искажают информацию о причинах нарушений электроснабжения микрорайона «Новый» в г. Южно-Сахалинске, не соответствует действительности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании.
По данным диспетчерской службы филиала «Распределительные сети» (ФРС) «Сахалинэнерго», технологические нарушения 21 июля и 2 августа, повлекшие ограничения электроснабжения потребителей микрорайона, произошли в работе оборудования, находящегося на балансе данной строительной организации. Вся поступающая информация о возникновении и ходе устранений нарушений строго фиксируется в журналах учета и автоматически отражается в специальном программном обеспечении диспетчерской службы ФРС.
В частности, нарушение электроснабжения потребителей, произошедшее 2 августа, было вызвано повреждением на линейном разъединителе на комплектной трансформаторной подстанции (КТП) №2241, собственником которой является «Армсахстрой».
Аналогичная ситуация случилась и при ограничении электроснабжения жителей микрорайона «Новый» 21 июля. Нештатная ситуация вновь произошла на комплектной трансформаторной подстанции, также находящейся в ведении строительной компании.
Учитывая вышеизложенные факты, а также имея в наличии всю необходимую информацию о ходе устранения технологического нарушения, ПАО «Сахалинэнерго» готовит исковое заявление в суд о защите деловой репутации.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:18 30 Июля С 1 августа в Сахалинской области начинается сезон добычи медведя
10:18 30 Июля В Корсаковском районе подключат к электричеству новый населенный пункт
17:02 30 Июля Сахалинские дзюдоисты обмениваются опытом с японскими спортсменами
14:12 30 Июля Народные дружинники продолжают ходить по Южно-Сахалинску
10:22 9 Июля В краеведческом музее отметили День семьи, любви и верности
17:01 9 Июля «Корни» и «Фабрика» выступили в Южно-Сахалинске
11:18 13 Июля На Сахалине выполнили половину годового плана по модернизации железнодорожного пути
18:56 20 Июля Артобъекты финала VI национального чемпионата рабочих профессий украшают Южно-Сахалинск
Выбор редакции
- 13:59 Сегодня Суд признал незаконной охрану гидротехнических сооружений силами ЧОПа
- 11:53 Сегодня За выходные в Сахалинской области произошло 6 ДТП
- 08:40 Сегодня Впервые в России проводится экологический общественный контроль отлова косаток и белух
- 17:54 3 Августа Глава Холмского района встретился с жителями Яблочного
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?