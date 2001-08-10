«Сахалинэнерго» назвало заявление «Армсахстроя» ложным

ПАО «Сахалинэнерго» заявило, что заявление ООО «Армсахстрой», опубликованное в сахалинских СМИ, о том, что представители энергокомпании регулярно и намеренно искажают информацию о причинах нарушений электроснабжения микрорайона «Новый» в г. Южно-Сахалинске, не соответствует действительности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании.

По данным диспетчерской службы филиала «Распределительные сети» (ФРС) «Сахалинэнерго», технологические нарушения 21 июля и 2 августа, повлекшие ограничения электроснабжения потребителей микрорайона, произошли в работе оборудования, находящегося на балансе данной строительной организации. Вся поступающая информация о возникновении и ходе устранений нарушений строго фиксируется в журналах учета и автоматически отражается в специальном программном обеспечении диспетчерской службы ФРС.

В частности, нарушение электроснабжения потребителей, произошедшее 2 августа, было вызвано повреждением на линейном разъединителе на комплектной трансформаторной подстанции (КТП) №2241, собственником которой является «Армсахстрой».

Аналогичная ситуация случилась и при ограничении электроснабжения жителей микрорайона «Новый» 21 июля. Нештатная ситуация вновь произошла на комплектной трансформаторной подстанции, также находящейся в ведении строительной компании.

Учитывая вышеизложенные факты, а также имея в наличии всю необходимую информацию о ходе устранения технологического нарушения, ПАО «Сахалинэнерго» готовит исковое заявление в суд о защите деловой репутации.