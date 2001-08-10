В Томари завершилась летняя сессия областной школы «Эврика»

В Томари состоялось закрытие 29-й летней сессии областной профильной школы для талантливых детей «Эврика».

Комментируя итоги состоявшейся сессии "Эврики", её директор Виталий Ледан высоко оценил собравшийся преподавательский состав и похвалил детей.

- Детки хорошие много призёров, много победителей. В основном, правда, с юга острова. Хотелось бы видеть детей и с севера, и с центра. И хотелось бы в будущем увидеть побольше наших, томаринских, - сказал он. - Хочу поблагодарить администрацию школы №2, которая создала нам комфортные условия и предоставила помещения для учебных, спортивных и творческих занятий. А также администрацию спортивной школы, в которой проживали участники, и, само собой, наше областное руководство в лице Регионального центра оценки качества образования.

В 29-й летней сессии областной профильной школы "Эврика", открытие которой состоялось 17 июля, приняли участие 65 одаренных учащихся 8-11 классов из 12 муниципальных образований области, которые отличились знаниями в естественнонаучной сфере и стали победителями или призерами олимпиад. На протяжении 21 дня их обучали педагоги из образовательных учреждений Новосибирска, Якутска и Южно-Сахалинска. Организатором школы в этом году выступил региональный центр оценки качества образования Сахалинской области. Восьмой год подряд "Эврика" проходила при поддержке компании "Эксон Нефтегаз Лимитед", оператора проекта "Сахалин-1". Помещение для учебных, творческих и спортивных занятий эвриканцам уже традиционно предоставила средняя общеобразовательная школа №2 города Томари.