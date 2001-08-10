Глава Южно-Сахалинска проехался по городу

Мэр Южно-Сахалинска проинспектировал объекты городской инфраструктуры. В центре внимания Сергея Надсадина оказались дворы и дороги, где сейчас ведутся ремонтные работы. По традиции, в инспекционной поездке градоначальника сопровождали руководители профильных структур мэрии, представители подрядных организаций и общественности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

Первая остановка - 14 микрорайон, жилой массив за магазином «Зодчий». Здесь в самом разгаре обустройство двора-сквера на территории рядом с домом № 245 по ул. Комсомольской. Этот объект появился благодаря активной позиции местных жителей, их неравнодушию и конструктивному диалогу с администрацией города. Напомним, долгие годы участок прямо под окнами людей был огорожен. Земля принадлежала частному лицу. Здесь предполагалось строительство здания. Горожане выступили категорически против. Администрация областного центра нашла альтернативное решение, которое удовлетворило и застройщика, и жителей. И совсем скоро люди получат долгожданное место отдыха и прогулок. На площади около 5 тысяч квадратных метров уже разбиты газоны, асфальтируются пешеходные дорожки, уложено резиновое покрытие.

- Небо и земля — что было раньше, и что мы видим сейчас, - говорят жители этого района. Вместе с тем в разговоре с мэром люди обозначили ряд волнующих их моментов. Они касаются обустройства тротуара к одному из подъездов, расположения парковочных мест и т. п. Несмотря на то, что еще до начала работ проект двора-сквера неоднократно обсуждался с местными жителями, мэр поручил включить озвученные пожелания в протокол нынешней встречи для тщательного изучения и проработки.

В целом, темпы благоустройства данного объекта набраны неплохие. И, если не подведет погода, двор-сквер будет сдан до конца августа.

Далее Сергей Надсадин посетил строящийся участок улицы Горького, протяженностью около километра. Эта дорога будет соединена с ул. Больничной. Здесь подрядчик уже выполнил все основные земляные работы, приступил к бетонированию дорожного полотна, обустройству бордюров, тротуаров, велодорожек.

Проезжая часть будет 4-полосной с одной разделительной полосой. Темпы проводимых на данном объекте работ не вызвали нареканий у мэра. Однако, Сергей Надсадин потребовал от подчиненных ответственного отношения к озеленению. В частности, обсуждались вопросы высадки на разделительной полосе цветущих кустарников — живой изгороди. К этим работам планируется привлечь МБУ «Зеленый город». Сдать в эксплуатацию данный участок улицы Горького подрядчик должен в этом году.

Также Сергей Надсадин побывал на строящихся улицах Больничной и И. П. Фархутдинова. Соблюдение обозначенных контрактами сроков, а также минимизация неудобств для горожан - основные задачи, которые мэр поставил перед подрядчиками и муниципальным заказчиком.

Также особое внимание в этой поездке мэр уделил ходу благоустройства дворов. На территории, прилегающей к домам 283 А и В по ул. Комсомольской заменены коммуникации, в ближайшее время здесь приступят к асфальтированию.

Во время инспекции к Сергею Надсадину обратились жители соседнего, 287-го, дома. Людей также интересовали перспективы благоустройства. Здесь же гражданам была предоставлена оперативная информация по срокам: в этому году будет отремонтирован фасад его пятиэтажки. Что касается дворовой территории, мэр дал поручение в этом году начать проектирование ее капитального ремонта.

Завершилась инспекция посещением ул. Антона Буюклы. Здесь в этом сезоне был выполнен ремонт дорожного полотна от ул. Дзержинского до пр. Мира. Работу уже завершены, дорога открыта для движения транспорта. Напомним, по муниципальным контрактам установлен срок гарантии качества используемого материала и выполнения работ — 5 лет.

- Сегодня мы проверили, как исполняются поручения, которые были даны мною еще на старте нынешнего строительного сезона. В целом, отмечу, что особых проблемных вопросов нет, строители работают слаженно. Еще раз сегодня при инспекции дорог и тротуаров проверили их удобство для передвижения маломобильных групп населения. К качественному проведению этой работы администрация города предъявляет самые высокие требования: мероприятия должны выполняться в соответствии с современными стандартами, - резюмировал градоначальник.