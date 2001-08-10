В Холмске обсудили безопасность пляжей и работу автобусов
О поддержании порядка и безопасности отдыха на пляже в Садовниках, введении дополнительных транспортных средств по маршруту Холмск – Костромское на выходные, контроле над исполнением проектов адресной инвестиционной программы говорил глава администрации Холмского городского округа на состоявшемся сегодня, 6 августа, совещании с руководителями структурных подразделений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации Холмского района.
Также Андрей Сухомесов дал поручение проводить ежедневный мониторинг работы вновь введённых городских пассажирских маршрутов, анализе поступающих от холмчан предложений и замечаний по ним, что позволит максимально оптимизировать график движения транспортных средств и маршрут следования.
Шла речь и о соблюдении мер пожарной безопасности на территории сельских поселений в связи с установившейся тёплой и сухой погодой, о подготовке к празднованию 148-й годовщине со дня образования Холмска.
Руководители управлений и отделов администрации доложили о состоянии дел во вверенных им подразделениях. Работа проводится в штатном режиме. Учреждения образования, культуры и спорта проводят плановые мероприятия.
Так, в округе проходит первенство Сахалинской области по футболу. Состоялось три игры с участием местной команды «Портовик», которая не проиграла ни одной из них.
Началась приёмка школ города и района к новому учебному году, продолжается летняя оздоровительная компания школьников.
Ведётся подготовка к осенне-зимнему периоду в сфере ЖКХ, закупается уголь и жидкое топливо для котельных, готовится проектно-сметная документация на работы, запланированные на 2019 – 2020 годы. На контроле мероприятия по капитальному ремонту дворовых территорий, фасадов и кровель домов, подпорных стенок и другое.
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