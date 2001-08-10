В Южно-Сахалинске в дни WorldSkills ограничат движение

Ограничения в движении транспорта вводятся в Южно-Сахалинске в день открытия и закрытия финала VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia-2018).

Как сообщили ТИА «Острова» в городской администрации, 8 и 12 августа с 18.30 до 21.30 будет ограничен проезд по одной полосе на трех участках городских дорог:

- ул. Есенина от ул. Комсомольской до ул. Горького (по направлению с запада на восток);

- ул. Горького от ул. Есенина до ул. Емельянова (по направлению с юга на север);

- ул. Пуркаева от ул. Комсомольской до ул. Горького (по направлению с запада на восток).

Администрация Южно-Сахалинска просит автомобилистов заранее планировать маршрут движения.