Тихоокеанское
информационное агентство
7 Августа 2018
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Участникам WorldSkills подыщут работу на Сахалине
16:59, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске в дни WorldSkills ограничат движение

Ограничения в движении транспорта вводятся в Южно-Сахалинске в день открытия и закрытия финала VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia-2018).

Как сообщили ТИА «Острова» в городской администрации, 8 и 12 августа с 18.30 до 21.30 будет ограничен проезд по одной полосе на трех участках городских дорог:

- ул. Есенина от ул. Комсомольской до ул. Горького (по направлению с запада на восток);

- ул. Горького от ул. Есенина  до ул. Емельянова (по направлению с юга на север);

- ул. Пуркаева от ул. Комсомольской до ул. Горького (по направлению с запада на восток).

 Администрация Южно-Сахалинска просит автомобилистов заранее планировать маршрут движения.

 

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