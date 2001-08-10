В Южно-Сахалинске с начала лета пострадали двое подростков на мопедах
Южносахалинцев призвали рассказывать своим детям о правилах безопасного поведения на проезжей части и во дворах. По информации ГИБДД Южно-Сахалинска, согласно статистическим данным, в период летних каникул увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Причинами таких несчастных случаев зачастую становятся невнимательность и пренебрежение правилами дорожного движения.
Дети младшего школьного возраста могут получить травму и во дворе жилого дома, внезапно выбежав на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля, предварительно не убедившись в своей безопасности. В такой ситуации водитель может не успеть вовремя сориентироваться и случайно совершить наезд на невнимательного ребенка. Нередко подобные дорожно-транспортные происшествия происходят, когда родители, двигаясь вместе с маленькими детьми по тротуару, не держат их за руку. Ребенок может выбежать на дорогу и попасть под машину.
Как сообщили ТИА «Острова» в администрации города, уже с начала лета в Южно-Сахалинске зарегистрировано два случая ДТП с участием несовершеннолетних водителей мопедов. Подростки нарушили ПДД. На момент дорожной аварии у них отсутствовала защитная экипировка, включая мотошлем. Кроме этого, выяснилось, что они не проходили обучение в автошколах и не имели прав на управление транспортным средством.
Стоит отметить, что ответственность за нарушение правил дорожного движения детьми, не достигшими 16 лет, лежит на родителях. В таких случаях законодательством РФ предусмотрена мера ответственности ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию». Соответствующие административные материалы сотрудники ГИБДД передают в инспекцию по делам несовершеннолетних для принятия решения в отношении родителей.
Обеспечение безопасности детей - участников дорожного движения — задача не только сотрудников Госавтоинспекции, но и родителей, которые должны отнестись с большей ответственностью к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. Южносахалинцев призывают рассказывать своим детям о правилах дорожного движения и личным примером показать, как правильно вести себя в различных ситуациях на дороге.
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