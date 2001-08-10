«Кубы жизни» закупят для сахалинских пожарных

Прыжково-спасательные устройства закупят для сахалинских огнеборцев. Надувные конструкции, известные как «кубы жизни», в количестве 15 штук поступят в распоряжение пожарных до 1 ноября. На сегодняшний день уже определен поставщик, в течении 20 дней планируется подписать с ним контракт. Общая стоимость закупки составила 6 892 464 рубля, сообщили ТИА «Острова» в управлении противопожарной службы Сахалинской области.

Новое оборудование предназначено для эвакуации людей с верхних этажей, когда других способов спасения уже не осталось. Устройство обеспечивает безопасное приземление с 20-метровой высоты. Для примера может служить шестиэтажное здание. Также, если пострадавший упадет на край конструкции, из-за особенностей ее строения он скатится в центр, а не за пределы устройства, что уменьшит риск травмирования.

– При проведении учения мы испытали «кубы жизни», которые показали свою эффективность. Они важны, если требуется эвакуировать пострадавших с высотных зданий – спасение людей происходит быстрее и продуктивнее, чем в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе или по установленным лестницам, – рассказал начальник отдела службы и подготовки управления противопожарной службы Сахалинской области Алексей Ким.

Сейчас в районах области у пожарных находятся 5 подобных устройств. Как только надувные конструкции поступят в регион, их распределят по подразделениям.