Работодатели Сахалинской области выберут лучших сотрудников по итогам Worldskills Russia

На закрытии Нацфинала-2018 лучшие участники чемпионата получат пакетное предложение от работодателей островного региона. Его оформят в виде приглашения на работу с указанием места, заработной платы и выгодных условий сотрудничества, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

Кроме того, губернатор обязал органы исполнительной власти разработать механизмы поддержки будущих работников. В частности, речь шла о предоставлении жилья. Об этом глава региона заявил в ходе рабочего совещания.

- Министерствам обязательно нужно следить за ходом национального финала, чтобы взять на заметку чемпионов. В дальнейшем они могут рекомендовать их работодателям. Национальный финал Worldskills – это уникальная возможность для предприятий увидеть и получить лучших профессионалов страны, - сказал Кожемяко. – 12 августа, во время закрытия, должны быть готовы стоящие предложения для победителей. Это большой шаг по привлечению молодежи и по улучшения имиджа рабочих профессий.

Губернатор подчеркнул, что приоритет будет отдаваться местным талантливым кадрам. Специалистам, которым понадобится переезд, тоже готовы создать необходимые условия для жизни и труда.

Уже сейчас предложения о работе для победителей поступают от предприятий «Сахалин Энерджи», «Газпром трансгаз Томск», «Горняк-1», гостиничных комплексов и других организаций. Островные работодатели, которые еще не заявили о своих предложениях, смогут сделать это до начала чемпионата.

Напомним, финал VI национального чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» пройдет в Сахалинской области с 8 по 11 августа.