В городском парке Южно-Сахалинска прошла обработка территории от клещей

Сегодня, 7 августа, прошла заключительная акарицидная обработка зеленой зоны от клещей в городском парке Южно-Сахалинска имени Гагарина. Специалисты провели работу на двенадцати участках общей площадью более тридцати тысяч квадратных метров. Об этом ТИА "Острова" сообщили в учреждении.

Специфика химического состава вещества такова, что необходимо опрыскивать территорию несколько раз. Первая обработка прошла в июне, затем в июле, август стал заключительным этапом.

Также была проведена дезинсекция деревьев от вредителей.