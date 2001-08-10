Тихоокеанское
информационное агентство
7 Августа 2018
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12:40, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В городском парке Южно-Сахалинска прошла обработка территории от клещей

В городском парке Южно-Сахалинска прошла обработка территории от клещей

Сегодня, 7 августа, прошла заключительная акарицидная обработка зеленой зоны от клещей в городском парке Южно-Сахалинска имени Гагарина. Специалисты провели работу на двенадцати участках общей площадью более тридцати тысяч квадратных метров. Об этом ТИА "Острова" сообщили в учреждении.

Специфика химического состава вещества такова, что необходимо опрыскивать территорию несколько раз. Первая обработка прошла в июне, затем в июле, август стал заключительным этапом.

Также была проведена дезинсекция деревьев от вредителей.

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