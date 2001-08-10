Олег Кожемяко поздравил сахалинских нефтяников

Губернатор Сахалинской области поздравил работников «Сахалинморнефтегаза» с юбилеем компании. Он отмечается 10 августа. ТИА «Острова» приводит текст обращения Олега Кожемяко.

Уважаемые друзья!

От всей души поздравляю коллектив и ветеранов ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» с юбилеем – 90-летием со дня образования предприятия!

«РН-Сахалинморнефтегаз» - одна из старейших нефтедобывающих компаний России, которая за время своей деятельности добыла почти 135 миллионов тонн нефти и более 70 миллиардов кубометров газа.

Она играет значимую роль в экономике не только Сахалинской области, но и Дальнего Востока в целом. Обеспечивает нефтью Комсомольский нефтеперерабатывающий завод и газом Охинскую ТЭЦ, Ногликскую газотурбинную станцию, предприятия и жилой сектор северных районов Сахалина, а также потребителей Хабаровского края.

Важно, что компания активно участвует в развитии тех районов, где ведет свою деятельность, выполняет ряд собственных социальных программ, а также оказывает большую благотворительную и спонсорскую помощь учреждениям культуры, спорта и образования Сахалинской области.

Желаю коллективу и ветеранам ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых свершений!