В Сахалинской области снизилась смертность от заболеваний сердца и сосудов, а также легких и бронхов

На Сахалине и Курилах улучшается качество медицинской помощи. Позитивные изменения чаще всего замечают жители Курильского, Томаринского, Смирныховского районов. Такие результаты показывают опросы населения, сообщили ТИА «Острова» в департаменте информационной политики правительства региона.

У пользователей медицинских услуг выясняют, как они оценивают состояние здравоохранения, как оно изменилось за последний год. Респонденты также оценивают качество помощи по отдельным направлениям.

Больше всего положительных оценок сахалинцы дают «скорой», участковым врачам по месту жительства и доступности обслуживания.

В 2017 году в островном регионе значительно снизились показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний – на 45,6 процента, по бронхолегочным – на 49,3 процента. На 2,5 процента сократилась смертность от злокачественных образований.

Персонал медицинских учреждений Сахалинской области нередко получает благодарности от своих пациентов. В необычной форме выразить признательность после курса лечения решил пациент южно-сахалинской больницы имени Ф.С. Анкудинова.

Житель областного центра Евгений Лотохов предложил благоустроить прилегающую к медучреждению территорию. В реализации оригинальной идеи приняли участие и сотрудники медицинского учреждения. Теперь для всех пациентов Южно-Сахалинской больницы доступно новое место отдыха. В качестве материала использовали деревья, поваленные одним из мощных циклонов. Часть была вывезена, но несколько крупных стволов еще оставались на территории.

- Эта идея родилась, когда я вышел прогуляться. Меня поддержали, помогли. Состояние здоровья уже позволяло заниматься таким делом. Работал в свободное от процедур время, каждый день спрашивая разрешения у лечащего врача, – поделился Евгений. – По профессии я монтажник, раньше ничего подобного делать не приходилось, но желание отблагодарить медиков за восстановленное здоровье было настолько сильным, что все задуманное в итоге получилось.

Стоит отметить, что на территории больницы есть три беседки, где можно отдохнуть. Но, как отмечают врачи, дополнительное место для принятия воздушных и солнечных ванн не будет лишним.

Евгений Лотохов уже прошёл курс лечения и выписался. Работы по благоустройству сквера в больнице имени Ф.С. Анкудинова будут продолжены уже без него - в ближайшее время дорожки отсыпят щебнем и поставят урны.

- Мы и сами, конечно, уделяем большое внимание благоустройству прилегающей территории, ремонту отделений. Это ведь тоже играет большую роль в удовлетворённости пациентов лечением. Судя по благодарностям, которые поступают в наш адрес, есть положительная динамика в этом направлении. Сквер – это очень примечательный случай, – отметил главный врач горбольницы Андрей Ширяев.

В своем послании Федеральному Собранию Президент страны Владимир Путин назвал качественную современную и доступную медицинскую помощь одной из важнейших задач для всех субъектов страны. Сахалинская область четко следует заданному курсу.

Так, в прошлом году открыт хирургический корпус областного онкологического диспансера, а в текущем – новый перинатальный центр. За последние несколько лет в регионе появились 17 современных фельдшерско-акушерских пунктов, активно работают мобильные медицинские комплексы. В 2018 году откроются еще 3 новых ФАПа – в селах Новое, Новиково и Парусное. 2 врачебные амбулатории начнут оказывать услуги в селах Яблочное и Арги-Паги. Благоустраиваются территории, прилегающие к медицинским учреждениям.