Дороги 25-го микрорайона в Южно-Сахалинске заасфальтируют

Реконструкция дорог в нынешнем году начнется в 25 микрорайоне Южно-Сахалинска. Муниципальный контракт, в рамках которого заасфальтируют 8 участков грунтовых дорог, выиграло ООО «Северспецстрой».

Строительно-ремонтные работы начнутся с 20 августа и продлятся до 1 сентября 2019 года. Они затронут улицы Тихую и Анивскую от Киевской до Моторной, Томскую от Тихой до Южно-Сахалинской, а также Киевскую, Клубную, Телеграфную, Моторную, Деповскую и Кузнечную от Тихой до Анивской.

В рамках реализации контракта будет заменено дорожное основание, обустроены наружные сети канализации, уличное освещение и сети связи, а также установлены бордюрные камни, уложена тротуарная плитка в пешеходной зоне, заасфальтировано дорожное полотно, проведены работы по озеленению территории и установке дорожных знаков.

Специалисты спланируют строительные работы таким образом, чтобы минимизировать неудобства для пешеходов и автомобилистов, сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.