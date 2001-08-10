Для участников нацфинала WorldSkills организованы специальные автобусы
До 12 августа включительно на территории Южно-Сахалинска будут курсировать брендированные автобусы. Они задействованы в перевозке участников национального финала чемпионата молодых профессионалов WorldSkills, которые в эти дни приезжают на Сахалин во всех регионов страны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии муниципалитета.
Как рассказали в МУП «Транспортная компания», предприятие выделило 30 пассажирских автобусов средней вместимости. В понедельник они вышли на линию. Автобусы начинают курсировать с 06.30 утра.
- Основная наша задача — организовать бесперебойную доставку участников нацфинала от мест их размещения до площадок, где развернутся соревнования. Больше всего автобусов, все 30 единиц, мы выпускаем в часы пик: утром (с 06.30 до 09.00) и вечером (с 18.30 до 22.00). В дневное время ходит 4 автобуса. Услугами этих шаттлов уже воспользовались участники нацфинала, прибывшие в город. И в последующие дни пассажиропоток будет расти. Отметим, что проезд для всех участников WorldSkills бесплатный. Чтобы им воспользоваться - необходимо предъявить именной бейдж, - рассказали в МУП «Транспортная компания».
Познакомиться с подробными маршрутами движения брендированных автобусов можно на сайте http://bus.yuzhno-sakh.ru/ . Они обозначены «WS-красный» и «WS-синий».
На предприятии добавили, что временное введение новых автобусов никоим образом не отразится на обеспечении южносахалинцев бесперебойными пассажирскими перевозками. Ежедневно на территории городского округа курсируют свыше 190 автобусов различной вместимости.
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